Латвийская красавица завоевала титул на конкурсе World Miss University
В четверг, 20 декабря, в столице Южной Кореи Сеуле завершился международный конкурс красоты World Miss University. В состязании, в котором приняли участие 52 конкурсантки, представительница Латвии Каролина Матросова получила звание первой вице-мисс, а также особый титул "Мисс искренность".
Высокое второе место также означает, что в следующем году Каролина станет официальным послом конкурса "по интеллекту и знаниям".
Смотр проходил с 14 по 21 декабря, и в течение недели судьи оценивали не только внешний вид участниц, но и их эрудицию.
Одно из обязательных условий конкурса - претендентка должна быть студенткой какого-либо высшего учебного заведения, и Каролина представляла Латвийскую полицейскую академию.
Победительницей конкурса стала представительница Коста-Рики Адриана Мойя (Adriana Moya). А всего были названы имена шести лучших конкурсанток.
Международный конкурс красоты World Miss University проводится с 1986 года, и в нем принимали участие представительницы из 70 стран мира.
Фотогалерея: Vice Miss World Miss University Каролина Матросова
Конкурс организован президентами Международной ассоциации университетов (International Association of University), которая представляет аккредитованные высшие учебные заведения, в том числе Оксфордский, Гарвардский, Кембриджский и другие университеты.