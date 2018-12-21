Латвийская красавица завоевала титул на конкурсе World Miss University

Высокое второе место также означает, что в следующем году Каролина станет официальным послом конкурса "по интеллекту и знаниям".

Смотр проходил с 14 по 21 декабря, и в течение недели судьи оценивали не только внешний вид участниц, но и их эрудицию.

Одно из обязательных условий конкурса - претендентка должна быть студенткой какого-либо высшего учебного заведения, и Каролина представляла Латвийскую полицейскую академию.

Победительницей конкурса стала представительница Коста-Рики Адриана Мойя (Adriana Moya). А всего были названы имена шести лучших конкурсанток.

Международный конкурс красоты World Miss University проводится с 1986 года, и в нем принимали участие представительницы из 70 стран мира.

Фотогалерея: Vice Miss World Miss University Каролина Матросова