Пт, 21.12.2018
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Латвийская красавица завоевала титул на конкурсе World Miss University
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ФОТО: Пресс-фото

В четверг, 20 декабря, в столице Южной Кореи Сеуле завершился международный конкурс красоты World Miss University. В состязании, в котором приняли участие 52 конкурсантки, представительница Латвии Каролина Матросова получила звание первой вице-мисс, а также особый титул "Мисс искренность".

Высокое второе место также означает, что в следующем году Каролина станет официальным послом конкурса "по интеллекту и знаниям".

Смотр проходил с 14 по 21 декабря, и в течение недели судьи оценивали не только внешний вид участниц, но и их эрудицию.

Одно из обязательных условий конкурса - претендентка должна быть студенткой какого-либо высшего учебного заведения, и Каролина представляла Латвийскую полицейскую академию.

Победительницей конкурса стала представительница Коста-Рики Адриана Мойя (Adriana Moya). А всего были названы имена шести лучших конкурсанток.

Международный конкурс красоты World Miss University проводится с 1986 года, и в нем принимали участие представительницы из 70 стран мира.

Фотогалерея: Vice Miss World Miss University Каролина Матросова

Конкурс организован президентами Международной ассоциации университетов (International Association of University), которая представляет аккредитованные высшие учебные заведения, в том числе Оксфордский, Гарвардский, Кембриджский и другие университеты.

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