Дело о "мешках КГБ": Известная режиссер пояснила присутствие своего имени в картотеке

Кинорежиссер, журналистка и эссеистка Вия Бейнерте опубликовала поясняющее мнение по поводу присутствия своего имени в так называемых мешках КГБ. "Нет, я об этом не знала и, конечно, я была шокирована публикацией своей карточки КГБ в газете Latvijas Avīze, заявила порталу la.lv Бейнерте.
Она пояснила, что в 80-х годах с ней всего один раз пытались говорить люди из Комитета Госбезопасности.
"Это было в 1987 году, во время Атмоды. После пленума Союза кинемографистов, где я выступила с довольно острой речью, в фойе Дома конгрессов ко мне подошли двое мужчине в пиджаках", - сказала она.
Оказалось, их интересовала информация о Юрисе Подниексе, который по приглашению британского продюсера начал работать над фильмом о СССР.
"В тот момент я разозлилась. Сказала категорически: нет! И о том, что это предложение меня оскорбляет. Так наш первый и последний разговор завершился. После этого они не звонили, не пытались встретиться еще раз", - пояснила Бейнерте. "У меня рассказа нет. Мне не в чем оправдываться".
Vija Beinerte #čekasmaisi pic.twitter.com/qhAZzFBhbP— Inga Jākobsone (@donis777) December 20, 2018