Дело о "мешках КГБ": Известная режиссер пояснила присутствие своего имени в картотеке

Она пояснила, что в 80-х годах с ней всего один раз пытались говорить люди из Комитета Госбезопасности.

"Это было в 1987 году, во время Атмоды. После пленума Союза кинемографистов, где я выступила с довольно острой речью, в фойе Дома конгрессов ко мне подошли двое мужчине в пиджаках", - сказала она.

Оказалось, их интересовала информация о Юрисе Подниексе, который по приглашению британского продюсера начал работать над фильмом о СССР.