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  • Экс-игрок "Зенита" рассказал о зависти русских, мешавшей ему в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Зенита" рассказал о зависти русских, мешавшей ему в Санкт-Петербурге

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Халк

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Футболист китайского клуба "Шанхай СИПГ" Халк в интервью бразильскому телеканалу Esporte Interativo поделился впечатлениями от своего выступления за петербургский "Зенит".

Бразилец перешел в питерскую команду в 2012 году вместе с бельгийцем Акселем Витцелем. "Зенит" тогда заплатил за двух этих новичков около 100 миллионов евро и положил им высокие зарплаты, однако коллектив отказался их принимать.

"Мы оба приехали помочь клубу, с уважением относились ко всем и не собирались ставить себя выше всех. Но неожиданно некоторые русские стали завидовать. Я пытался наладить отношения, но было тяжело. Я забивал голы, а они их даже не праздновали. Мы практически не общались на тренировках", - цитирует Халка РИА "Новости".

Бразилец отметил, что пытался уйти из команды, однако руководство клуба убедило его остаться. Позже из команды ушли игроки, "плохо влиявшие на коллектив", и атмосфера улучшилась.

Одним из таких игроков наверняка являлся полузащитник Игорь Денисов, который осенью 2012 года отказался выходить на поле, пока ему не повысят зарплату. Воспитанник питерской команды пошел на открытый конфликт с руководством и вскоре был продан в "Анжи".

Халк покинул питерскую команду в 2016 году.

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