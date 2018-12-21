Политолог: призыв партий к "новой политике" выброшен в мусорник

Он пояснил, что решение политика от "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша продолжать переговоры о создании правительства как партийному лидеру, а не потенциальному кандидату в премьеры, свидетельствует о том, что политик отказался от своей позиции быть премьером.

"Решения в процессе формирования правительства пока что нет, и попытка Кариньша, по сути, завершилась. Его сообщение означает, что в он в определенной степени снял свою кандидатуру. Снова будут разговоры "всех со всеми", чтобы можно было обеспечить большинство с единогласием по разделению Кабинета министров, и тогда будут смотреть, кто мог бы стать премьером", - прогнозирует политолог.

Раевский также выразил уверенность, что все то, что ранее партии говорили о так называемой "новой политике", было "выброшено в мусорник", так как дальше пойдет стандартное разделение портфелей. "Во время Кариньша ничего не говорилось о декларации и делах, только делились портфели. Теперь деление портфелей продолжится, а после этого партии начнут искать, кто мог бы стать премьером", - допускает эксперт.

Он также отметил, что для президента Раймонда Вейониса это самая комфортная ситуация, так как, позволив партиям продолжать поиск решения, он избежит привлечения внимания к собственной персоне.

"Допускаю, что он использует время для альернативных консультаций и мыслях о других альтернативах, если партии не договорятся", - сказал Раевский.

По его словам, кандидат в премьеры со стороны - самое последнее решение, и президент ясно понимает - если партии не справятся сами, то у такого кандидата не будет возможности создать правительство только с президентским мандатом. "Любой уважающий себя человек откажется создавать правительство только с президентским мандатом. Это очень мало, так как нужны голоса в парламенте", - отметил эксперт.

Раевский не исключает возможности, что в результате консультаций партий может найтись кандидат со стороны, но лишь в том случае, если партии не смогут найти премьера и договориться о нем между собой.

"Если разделение портфелей кончится тем, что партии не смогут договоритья о премьере, то они смогут договориться о компромиссной кандидатуре со стороны", - сказал политолог.

Напомним, в пятницу после встречи с президентом Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что продолжит переговоры о формировании правительства как руководитель "Нового Единства", а не как потенциальный кандидат в премьеры.

По его словам, он ни от чего не отказывается и ни на что не претендует, потому что и ранее не был официально назван кандидатом на пост премьера. Как руководитель "Нового Единства" он вместе с другими политическими силами продолжит поиск решений по формированию правительства стабильного большинства.

"Я ничего не исключаю в настоящее время, но не хотел бы, чтобы мое имя было причиной, почему кто-то не хочет договориться", - сказал Кариньш, отвечая на вопрос, по-прежнему ли он претендует на пост премьера.

Он подчеркнул, что партии продолжат поиск компромиссов. По словам политика, в том, чтобы договориться, нет ничего невозможного, но это сложно и требует времени.