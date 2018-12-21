Пт, 21.12.2018
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В Литве легковушка столкнулась с грузовиком НАТО: погибли две женщины

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Трагическая авария в Литве

ФОТО: Vidmantas Balkūnas / 15min.lt

Утром в пятницу в Вильнюсском районе произошло трагическое ДТП - в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком сил НАТО погибли ждве женщины, сообщает портал 15min.lt.

В 10:30 автомобиль Volvo S60 выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик.

Две находящиеся в машине женщины в критическом состоянии были доставлены в больницу, однако медикам их спасти не удалось.

Армия Литвы выражает соболезнования семьям погибших женщин.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

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