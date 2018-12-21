Кейт Миддлтон в платье 7-летней давности переплюнула Меган Маркл

19 декабря в Букингемском дворце прошел традиционный предрождественский обед Елизаветы II, на котором собрались члены королевской семьи. И в этом не было бы ничего необычного, поскольку подобные праздничные мероприятия проходят регулярно, однако, как пишет Woman.ru, прием в этом году сделал особенным один интересный факт.

Дело в том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл пришли на торжественный обед в "старых" нарядах - тех, в которых они уже выходили в свет.

И это еще не все. Самое удивительное, что герцогиня Кембриджская в платье 7-летней давности выглядела явно стильнее Сассекской.

Кейт облачилась в платье Stella McCartney, в котором была на юбилее принца Филиппа в 2011 году, а Меган предпочла мини от Erdem - в нем она снималась в программе The Today Show 2 года назад.

В этой модной битве победа однозначно присуждается Кэтрин. Несмотря на то, что ее наряду семь лет, сегодня он актуален как никогда.

Как вы помните, главным цветом 2019 года Pantone назвал нежный коралловый - прямо как у Миддлтон. Что касается Меган, то этот ее аутфит в разы лучше чем тот, в котором она появилась в доме престарелых. Но неужели нельзя было надеть что-то другое, с менее прозрачными рукавами, чтобы чтобы порадовать 92-летнюю королеву?

Оцените наряды герцогинь!

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix