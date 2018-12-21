Вейонис: в стране нет политического кризиса, идет нормальный процесс

Как глава государства заявил журналистам, по его мнению, избранные в Сейм политические партии способны достичь договоренности о совместной работе. Неспособность договориться станет разочарованием для избирателей, а разрыв между обществом и политиками уже и так достаточно велик.

Если партии не сумеют договориться, это еще больше подорвет доверие к политическим партиям и увеличит этот разрыв, сказал Вейонис, призвав политиков работать ответственно.

Как сообщалось, президент сегодня не назвал следующего кандидата на пост премьер-министра, дав партиям еще время, чтобы они попытались договориться.

После встречи с кандидатом "Нового Единства" на пост премьера Кришьянисом Кариньшем президент сказал, что во время встреч с ним партии выразили готовность попытаться договориться об одном кандидате в премьеры, и в этом контексте прозвучало имя Кариньша.

"До конца им это еще не удалось", - заключил Вейонис, указав, что партиям следует продолжать переговоры и попытаться найти общий знаменатель, используя для этого рождественские выходные

Вейонис планирует встретиться с партиями после Рождества, чтобы обсудить достигнутый на переговорах прогресс.

Представленным в Сейме политическим партиям уже дольше двух месяцев не удается договориться о новом правительстве, и свои обязанности Кабинет министров продолжает выполнять пока в прежнем составе. В переговорах о формировании правительства участвовали все избранные в парламент партии, кроме "Согласия".

Сначала президент доверил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу, который предложил сформировать правительство пяти партиям: НКП, "KPV LV", "Для развития/За", национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Новому Единству". Однако после продолжавшихся неделю дискуссий несколько партий решили выйти из переговоров, и президент отозвал кандидатуру Борданса на пост премьера.

Вторая попытка была доверена кандидату "KPV LV" Алдису Гобземсу. Ему тоже не удалось сформировать правительство. Сначала он пригласил на переговоры шесть партий: "KPV LV", "Для развития/За", НКП, национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Новое Единство", но затем исключил из переговоров объединение "Для развития/За!". Из-за несогласия НКП сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян Гобземс отозвал свое первоначальное предложение о составе правительства и предложил сформировать беспартийное правительство профессионалов. Другие партии его не поддержали, и президенту пришлось отозвать и его кандидатуру и возобновить консультации с партиями.

Кандидат в премьеры от объединения "Для развития/За" Артис Пабрикс отозвал свою кандидатуру, и в качестве компромиссного кандидата был предложен Кариньш.

Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ. Президент Раймонд Вейонис выразил готовность выдвинуть его кандидатуру в премьеры, если Кариньш добьется поддержки парламентского большинства.