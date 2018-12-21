Пт, 21.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

Начат демонтаж сгоревшего здания на улице Калнциема
Фото и видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Снос дома на улице Калнциема

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 21 декабря, в Риге был начат демонтаж дома на ул. Калнциема, 2B до уровня, который инженеры-строители признают полностью безопасным. По указанному адресу работает спецтехника. Конечно, такое событие привлекло и прохожих, которые снимают происходящее на телефоны. Посмотрите на снос постройки и вы.

Галерея: снос дома на улице Калнциема

Как уже писал Русский TVNET, члены комитета городской собственности Рижской думы договорились с новыми владельцами дома на ул. Калнциема, 2B демонтировать здание до уровня, который инженеры-строители признают полностью безопасным.

Как рассказал председатель правления предприятия ООО "CMB" Артис Дзиркалис, входить для обследования внутрь горевшего здания пока опасно.

Его центральная часть полностью выгорела, кровельные конструкции и все сгоревшие материалы с шестого этажа обрушились до первого. Несущие стены потеряли несущую способность и стабильность.

Видео: снос дома на улице Калнциема

Дзиркалис считает, что можно попытаться демонтировать здание до безопасного уровня, а не полностью, но сказать, где именно находится этот уровень, он пока не может.

Председатель комитета Олег Буров считает, что эти работы могут занять 3-4 месяца.

Как сообщалось, в ночь на 25 ноября в доме на ул. Калницема, 2B вспыхнул пожар, его тушение продолжалось несколько дней. Здание уже много лет стояло заброшенным и было признано деградирующим строением категории B.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ