Начат демонтаж сгоревшего здания на улице Калнциема
В пятницу, 21 декабря, в Риге был начат демонтаж дома на ул. Калнциема, 2B до уровня, который инженеры-строители признают полностью безопасным. По указанному адресу работает спецтехника. Конечно, такое событие привлекло и прохожих, которые снимают происходящее на телефоны. Посмотрите на снос постройки и вы.
Галерея: снос дома на улице Калнциема
Как уже писал Русский TVNET, члены комитета городской собственности Рижской думы договорились с новыми владельцами дома на ул. Калнциема, 2B демонтировать здание до уровня, который инженеры-строители признают полностью безопасным.
Как рассказал председатель правления предприятия ООО "CMB" Артис Дзиркалис, входить для обследования внутрь горевшего здания пока опасно.
Его центральная часть полностью выгорела, кровельные конструкции и все сгоревшие материалы с шестого этажа обрушились до первого. Несущие стены потеряли несущую способность и стабильность.
Видео: снос дома на улице Калнциема
Дзиркалис считает, что можно попытаться демонтировать здание до безопасного уровня, а не полностью, но сказать, где именно находится этот уровень, он пока не может.
Председатель комитета Олег Буров считает, что эти работы могут занять 3-4 месяца.
Как сообщалось, в ночь на 25 ноября в доме на ул. Калницема, 2B вспыхнул пожар, его тушение продолжалось несколько дней. Здание уже много лет стояло заброшенным и было признано деградирующим строением категории B.