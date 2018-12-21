Начат демонтаж сгоревшего здания на улице Калнциема

Галерея: снос дома на улице Калнциема

Как уже писал Русский TVNET, члены комитета городской собственности Рижской думы договорились с новыми владельцами дома на ул. Калнциема, 2B демонтировать здание до уровня, который инженеры-строители признают полностью безопасным.

Как рассказал председатель правления предприятия ООО "CMB" Артис Дзиркалис, входить для обследования внутрь горевшего здания пока опасно.

Его центральная часть полностью выгорела, кровельные конструкции и все сгоревшие материалы с шестого этажа обрушились до первого. Несущие стены потеряли несущую способность и стабильность.

Видео: снос дома на улице Калнциема

Дзиркалис считает, что можно попытаться демонтировать здание до безопасного уровня, а не полностью, но сказать, где именно находится этот уровень, он пока не может.

Председатель комитета Олег Буров считает, что эти работы могут занять 3-4 месяца.