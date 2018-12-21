Пт, 21.12.2018
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Рига встала в предрождественских пробках

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Пробка на Вантовом мосту

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

К вечеру в пятницу на улицах Риги образовались пробки, автоводителям приходится считаться с увеличенным транспортным потоком.

В центре Риги движение увеличено на бульв. Калпака, ул. Пернавас, Кр. Валдемара, Лачплеша, Краста и других. Заторы образовались и на Вантовом и Каменных мостах, а на Островном мосту - по направлению в Пардаугаву.

В Пардаугаве движение увеличено на ул. Баускас, Карля Улманя гатве и в районе улицы Калнциема.

Интенсивно движение и в округе Риги. Условия езды также затрудняют снег и обледенение.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает водителей запланировать дополнительное время в пути, так как выезд из Риги потребует больше времени, чем обычно в час пик.

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