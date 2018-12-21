Рига встала в предрождественских пробках

В центре Риги движение увеличено на бульв. Калпака, ул. Пернавас, Кр. Валдемара, Лачплеша, Краста и других. Заторы образовались и на Вантовом и Каменных мостах, а на Островном мосту - по направлению в Пардаугаву.

В Пардаугаве движение увеличено на ул. Баускас, Карля Улманя гатве и в районе улицы Калнциема.

Интенсивно движение и в округе Риги. Условия езды также затрудняют снег и обледенение.