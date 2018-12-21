Скорая помощь к весне получит 35 новых машин

К весне 2019 года автопарк Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) пополнится 35 новыми оперативными транспортными средствами, сообщила агентству ЛЕТА представитель СНМП Илзе Букша.
На этих новых автомашинах медики СНМП будут ездить на вызовы к пациентам в Курземе, Земгале, Видземе и Латгале.
Новые оперативные транспортные средства куплены за средства, выделенные СНМП из госбюджета. Общие расходы составляют 3,7 млн евро с НДС. В эту сумму включены стоимость сконструированного и построенного в соответствии с определенными требованиями автомобиля, его оснащение, страхование ОСАГО, средства на обслуживание, ремонт и другой сервис, а также четырехлетняя гарантия.
СНМП уже получила 14 из 35 новых оперативных медицинских транспортных средств, еще 21 автомобиль постепенно будет доставлен в январе-феврале.
В ближайшие дни первые 14 машин поступят в распоряжение бригад СНМП в Даугавпилсе, Резекне, Талси, Скрунде, Айзпуте, Кандаве, Сигулде, Гулбене, Лимбажи, Бауске, Айзкарукле и Лиелварде.
По информации СНМП, ежедневно примерно на 950 вызовов по всей Латвии выезжают до 190 бригад СНМП. Бригады медиков СНМП размещены в 103 пунктах по всей стране.