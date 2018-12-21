Скорая помощь к весне получит 35 новых машин

На этих новых автомашинах медики СНМП будут ездить на вызовы к пациентам в Курземе, Земгале, Видземе и Латгале.

Новые оперативные транспортные средства куплены за средства, выделенные СНМП из госбюджета. Общие расходы составляют 3,7 млн евро с НДС. В эту сумму включены стоимость сконструированного и построенного в соответствии с определенными требованиями автомобиля, его оснащение, страхование ОСАГО, средства на обслуживание, ремонт и другой сервис, а также четырехлетняя гарантия.

СНМП уже получила 14 из 35 новых оперативных медицинских транспортных средств, еще 21 автомобиль постепенно будет доставлен в январе-феврале.

В ближайшие дни первые 14 машин поступят в распоряжение бригад СНМП в Даугавпилсе, Резекне, Талси, Скрунде, Айзпуте, Кандаве, Сигулде, Гулбене, Лимбажи, Бауске, Айзкарукле и Лиелварде.