Пт, 21.12.2018
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В Раде Украины появился законопроект об объявлении войны России

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Заседание Рады Украины

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 декабря, был зарегистрирован законопроект об объявлении войны России. Информация об этом содержится на официальном портале украинского парламента.

В частности, в Раде зарегистрирован проект постановления №9442 об Обращении Верховной Рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией.

Автором этой законодательной инициативы выступает выдвиженец Блока Петра Порошенко, а ныне беспартийный и внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

Известно также, что ранее Куприй был советником главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, а также членом партии "Укроп".

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила о прекращении сотрудничества с ЦИК России из-за вступления в силу закона прекращении действия договора о дружбе между странами.

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