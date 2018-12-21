В Раде Украины появился законопроект об объявлении войны России

В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 декабря, был зарегистрирован законопроект об объявлении войны России. Информация об этом содержится на официальном портале украинского парламента.
В частности, в Раде зарегистрирован проект постановления №9442 об Обращении Верховной Рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией.
Автором этой законодательной инициативы выступает выдвиженец Блока Петра Порошенко, а ныне беспартийный и внефракционный народный депутат Виталий Куприй.
Известно также, что ранее Куприй был советником главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, а также членом партии "Укроп".
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила о прекращении сотрудничества с ЦИК России из-за вступления в силу закона прекращении действия договора о дружбе между странами.