В Раде Украины появился законопроект об объявлении войны России

В частности, в Раде зарегистрирован проект постановления №9442 об Обращении Верховной Рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией.

Автором этой законодательной инициативы выступает выдвиженец Блока Петра Порошенко, а ныне беспартийный и внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

Известно также, что ранее Куприй был советником главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, а также членом партии "Укроп".