Спустя 10 лет мэр Зилупе Агафонов оправдан по делу об уклонении от уплаты налогов

Оглашенный сегодня приговор суда он назвал справедливым, заявив, что все обвинение было придуманным и необоснованным. Надзорные органы уделяют политикам усиленное внимание, поэтому уклониться от уплаты налогов им просто невозможно, считает Агафонов.

Этот уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов был выделен от процесса о контрабанде, в котором Агафонов тоже фигурирует.

По уголовным процессам о взяточничестве, контрабанде и злоупотреблении служебным положением на пункте пограничного контроля в Терехово в ноябре 2007 года было задержано несколько десятков человек, в том числе Агафонов. В отношении по меньшей мере 10 из них в качестве меры пресечения был избран арест. Агафонов через четыре месяца был освобожден под денежный залог.