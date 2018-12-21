Пт, 21.12.2018
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Рост продаж новых грузовиков в Латвии - выше среднего в ЕС

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), рост продаж новых грузовиков за одиннадцать месяцев этого года в Латвии был выше среднего в ЕС.

В январе-ноябре 2018 года по сравнению с 11 месяцами 2017 года продажи новых грузовиков в Литве выросли на 22,4% - до 8057, в Латвии - на 6,1%, до 1437, в Эстонии - на 0,4%, до 967.

В ноябре этого года, по сравнению с ноябрем прошлого года, продажи грузовых автомобилей в Литве увеличились на 7,3% - до 515, в Латвии - упали на 39,7%, до 108, в Эстонии - на 28,9%, до 69.

Продажи этих транспортных средств по всему ЕС за 11 месяцев увеличились на 4,7% - до 291 тыс., в ноябре упали на 0,5% - до 27,2 тыс.

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