Пт, 21.12.2018
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Самые гулящие знаки Зодиака
Не только мужчины...

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Иллюстративное фото

ФОТО: Flickr/by Steven Depolo

Предрасположенность к изменам у всех людей разная. Астрологи утверждают, что во многом она зависит от принадлежности человека к тому или иному знаку Зодиака. Для представителей некоторых знаков походы налево являются нормой.

Не имеет значения, кто больше, а кто меньше склонен к изменам, если вы следуете советам любовных гороскопов. Звезды всегда подскажут, как поступить в той или иной ситуации и укрепить отношения в любой год, месяц или неделю.

Самые гулящие мужчины по знаку Зодиака

Близнецы. Близнецам чаще других мужчин чужда верность. Они обожают свободу, поэтому их сложно удержать от измен. Конечно, существуют исключения и особые условия, при которых даже такие гулящие мужчины могут быть верными, но это случается реже, чем с представителями других знаков Зодиака. Близнецы любят общение и новые знакомства, поэтому порой им сложно противостоять соблазну.

Стрельцы. У представителей этого знака нет особой тяги к изменам, но 

они реже других мужчин могут совладать с собой. Причина очень проста - им необходимо поддерживать свою репутацию самых обаятельных и сексуальных.

Самовлюбленности Стрельцов нет предела: они хотят быть дон жуанами, героями женских сплетен.

Рыбы. У Рыб есть уникальная черта - легкость в принятии решений.

Если Стрельцы и Близнецы думают перед тем, как изменить второй половинке, то Рыбы - нет.

Единственное, что их останавливает от походов налево - осознание того, что сделать это безнаказанно не получится.

Рыбы действительно любят своих женщин, но им не хватает чувства насыщения. Эти мужчины очень любвеобильные, раскованные и легко поддающиеся соблазну.

Самые гулящие женщины по знаку Зодиака

Овны. Им часто хочется вступить в связь с другим мужчиной просто из любопытства. Представительницы этого знака всегда проявляют инициативу сами. Они охотницы по своей натуре, поэтому им необходимо самостоятельно выбирать "жертв".

Мужья Овнов очень часто остаются в неведении, не подозревая, что их избранницы - это тайные хищницы, маскирующиеся под милых жен.

Весы. Весы изменяют невероятно часто, однако делают это не совсем обычно.

До интимной связи у них доходит дело лишь с избранными, а большинству мужчин они позволяют флиртовать с собой, делать подарки. Этим дамам нравится мужское внимание. Они считают, что без него женщина не является полноценной.

Если мужчина полюбил представительницу этого знака и они поженились, то придется смириться с тем, что она будет позволять окружающим оказывать себе знаки внимания.

Ревновать такую женщину будет любой мужчина, поэтому ему придется постоянно бороться с этим чувством.

Женщины-Близнецы. И вновь этот знак Зодиака врывается в список самых неверных спутников жизни.

Женщины, рожденные под влиянием стихии Воздуха, обожают свободу, поэтому измены для них - это практически необходимость в некоторых ситуациях.

Близнецы ценят мужчин, которые их не контролируют. В отношениях с Близнецами нужно чувствовать тонкую грань между навязчивым контролем и чрезмерной свободой.

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