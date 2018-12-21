Самые гулящие знаки Зодиака

Не имеет значения, кто больше, а кто меньше склонен к изменам, если вы следуете советам любовных гороскопов. Звезды всегда подскажут, как поступить в той или иной ситуации и укрепить отношения в любой год, месяц или неделю.

Самые гулящие мужчины по знаку Зодиака

Близнецы. Близнецам чаще других мужчин чужда верность. Они обожают свободу, поэтому их сложно удержать от измен. Конечно, существуют исключения и особые условия, при которых даже такие гулящие мужчины могут быть верными, но это случается реже, чем с представителями других знаков Зодиака. Близнецы любят общение и новые знакомства, поэтому порой им сложно противостоять соблазну.

Стрельцы. У представителей этого знака нет особой тяги к изменам, но

они реже других мужчин могут совладать с собой. Причина очень проста - им необходимо поддерживать свою репутацию самых обаятельных и сексуальных.

Самовлюбленности Стрельцов нет предела: они хотят быть дон жуанами, героями женских сплетен.

Рыбы. У Рыб есть уникальная черта - легкость в принятии решений.

Если Стрельцы и Близнецы думают перед тем, как изменить второй половинке, то Рыбы - нет.

Единственное, что их останавливает от походов налево - осознание того, что сделать это безнаказанно не получится.

Рыбы действительно любят своих женщин, но им не хватает чувства насыщения. Эти мужчины очень любвеобильные, раскованные и легко поддающиеся соблазну.

Самые гулящие женщины по знаку Зодиака

Овны. Им часто хочется вступить в связь с другим мужчиной просто из любопытства. Представительницы этого знака всегда проявляют инициативу сами. Они охотницы по своей натуре, поэтому им необходимо самостоятельно выбирать "жертв".

Мужья Овнов очень часто остаются в неведении, не подозревая, что их избранницы - это тайные хищницы, маскирующиеся под милых жен.

Весы. Весы изменяют невероятно часто, однако делают это не совсем обычно.

До интимной связи у них доходит дело лишь с избранными, а большинству мужчин они позволяют флиртовать с собой, делать подарки. Этим дамам нравится мужское внимание. Они считают, что без него женщина не является полноценной.

Если мужчина полюбил представительницу этого знака и они поженились, то придется смириться с тем, что она будет позволять окружающим оказывать себе знаки внимания.

Ревновать такую женщину будет любой мужчина, поэтому ему придется постоянно бороться с этим чувством.

Женщины-Близнецы. И вновь этот знак Зодиака врывается в список самых неверных спутников жизни.

Женщины, рожденные под влиянием стихии Воздуха, обожают свободу, поэтому измены для них - это практически необходимость в некоторых ситуациях.