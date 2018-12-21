Вызвать такси через Taxify можно будет и без смартфона

"Основной целевой группой этой услуги являются люди, не имеющие привычки пользоваться смартфонами. Услуга дает им возможность тоже вызывать такси "Taxify"", - пояснила агентству BNS руководитель рекламного отдела "Taxify" в Центральной и Восточной Европе Карин Казе.

По ее словам, новая услуга также дает возможность вызвать по телефону такси и третьему лицу, например, теперь заказать такси "Taxify" для своих клиентов смогут также гостиницы и рестораны.

В остальных сегментах рынка заказать такси можно будет только посредством мобильного приложения.

В Эстонии такой возможности "Taxify" не предлагает, поскольку население страны достаточно активно пользуется смартфонами, и необходимости дозваниваться до "Taxify" просто нет, добавила Казе. "В Латвии же смартфонов нет почти у 30%, в Литве - у еще большего числа жителей", - пояснила Казе.