Пт, 21.12.2018
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Вызвать такси через Taxify можно будет и без смартфона

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Taxify

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Эстонская транспортная платформа "Taxify" в Латвии предложит возможность заказа такси также по телефону. Такая услуга уже несколько месяцев действует и в Литве.

"Основной целевой группой этой услуги являются люди, не имеющие привычки пользоваться смартфонами. Услуга дает им возможность тоже вызывать такси "Taxify"", - пояснила агентству BNS руководитель рекламного отдела "Taxify" в Центральной и Восточной Европе Карин Казе.

По ее словам, новая услуга также дает возможность вызвать по телефону такси и третьему лицу, например, теперь заказать такси "Taxify" для своих клиентов смогут также гостиницы и рестораны.

В остальных сегментах рынка заказать такси можно будет только посредством мобильного приложения.

В Эстонии такой возможности "Taxify" не предлагает, поскольку население страны достаточно активно пользуется смартфонами, и необходимости дозваниваться до "Taxify" просто нет, добавила Казе. "В Латвии же смартфонов нет почти у 30%, в Литве - у еще большего числа жителей", - пояснила Казе.

Карин Казе отметила, что расширять услугу телефонного дозвона до "Taxify" на другие страны пока не планируется.

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