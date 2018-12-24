У комедии "Новогоднее такси" появится продолжение

В конце этого года режиссер Марис Мартинсонс приступит к работе над продолжением романтической комедии "Новогоднее такси". Решение было принято после успешного старта фильма в латвийском прокате.
Начиная с 21 декабря, фильм "Новогоднее такси" можно увидеть в каждом уголке Латвии. Создатели ленты надеятся, что ее просмотр станет ежегодной семейной традицией во время Рождества и Нового года.
Смотрите трейлер фильма!
Комедию, которая стартовала в прокате в конце ноября, посмотрели уже более 20 000 зрителей. В фильме переплетаются истории нескольких людей - таксиста Андрея и его пассажиров, но кое-что режиссер позаимствовал из собственной жизни.
Об этом режиссер рассказывает в видеоролике:
"В свое время мой друг сказал, что сиквелы снимаются только для успешных фильмов. Я считаю, что "Новогоднее такси" уже сейчас можно назвать успешным фильмом, потому что он нашел своего зрителя и сделал время ожидания Нового года более светлым и радостным", – говорит режиссер Марис Мартинсонс.
По словам режиссера, снять продолжение его просили не только зрители, но и актеры. Напомним, что в фильме сыграли: Лаурис Рейникс, Дарта Даневича, Наурис Брикманис, Зане Домбровска, Иева Флоренце, Валтерс Краузе, Андрис Буллис и другие известные актеры.
О чем будет новый фильм? О том же, о чем и первая часть - о чудесных превращениях в жизни людей накануне Нового года. "Я надеюсь, что продолжение фильма удивит зрителей неожиданными сюжетными поворотами", - обещает режиссер.