У комедии "Новогоднее такси" появится продолжение

Начиная с 21 декабря, фильм "Новогоднее такси" можно увидеть в каждом уголке Латвии. Создатели ленты надеятся, что ее просмотр станет ежегодной семейной традицией во время Рождества и Нового года.

Смотрите трейлер фильма!

Комедию, которая стартовала в прокате в конце ноября, посмотрели уже более 20 000 зрителей. В фильме переплетаются истории нескольких людей - таксиста Андрея и его пассажиров, но кое-что режиссер позаимствовал из собственной жизни.

Об этом режиссер рассказывает в видеоролике:

"В свое время мой друг сказал, что сиквелы снимаются только для успешных фильмов. Я считаю, что "Новогоднее такси" уже сейчас можно назвать успешным фильмом, потому что он нашел своего зрителя и сделал время ожидания Нового года более светлым и радостным", – говорит режиссер Марис Мартинсонс.

По словам режиссера, снять продолжение его просили не только зрители, но и актеры. Напомним, что в фильме сыграли: Лаурис Рейникс, Дарта Даневича, Наурис Брикманис, Зане Домбровска, Иева Флоренце, Валтерс Краузе, Андрис Буллис и другие известные актеры.