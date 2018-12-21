КГБ интересовали люди из разных социальных слоев - от священников до барменов

Большинство людей, чьи имена есть в картотеке КГБ, с которыми созвонилось агентство ЛЕТА, заявили, что доказали в суде, что сознательно не сотрудничали с КГБ, и не были регулярными осведомителями.

Выложенная на сайте Латвийского национального архива kgb.arhivi.lv информация свидетельствует, что КГБ вербовало в агенты представителей самых разных профессий и представителей разных социальных слоев на всей территории Латвийской ССР.

Согласно закону, опубликованные Латвийским национальным архивом сведения носят информационный характер и не влекут юридических последствий.

Напомним, о том, принесло ли открытие "мешков КГБ" какие-то открытия и будут ли результаты этого иметь политическое значение, в студии передачи "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым рассуждали политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский. Полностью запись передачи можно увидеть здесь.