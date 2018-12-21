ЕС продлил экономические санкции против России

"Совет ЕС 21 декабря 2018 года продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской̆ экономики до 31 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

"Это решение следует за обновленной информацией президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Совете Европы от 13-14 декабря 2018 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции. Учитывая, что никакого прогресса не было, Европейский совет принял политическое решение пролонгировать экономические санкции против России", - пояснили в ЕС.