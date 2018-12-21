Подозреваемый по делу Rīgas satiksme Александр Крячек освобожден из-под стражи

По его словам, Крячек был освобожден из-под стражи в четверг. Применена ли к нему другая мера пресечения, адвокат не сообщил.

В KNAB агентству ЛETA сообщили, что в отношении одного подозреваемого по этому делу мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках RS. В отношении шестого задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По информации агентства ЛETA, это член правления предприятия "Tram Servis Riga" Элина Кокина.

По этому делу были арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития RS Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия "Шкода транспортэйшн" Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.

Напомним, политический обозреватель Александра Полещук считает, что на сегодняшней день мэр Риги Нил Ушаков не должен уходить в отставку в связи с делом Rīgas satiksme, а политолог Юрий Соколовский подчеркивает — коррупционный скандал в Rīgas satiksme интересен тем, что это в какой-то степени последствия расследования дела Римшевича. Об этом они рассказали в интервью передачи "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым.