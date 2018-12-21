Парламент Франции одобрил уступки Макрона "желтым жилетам"

После утверждения в Национальном собрании, в котором доминирует партия Макрона "Республика на марше", законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат, где большинством обладают консерваторы. Верхняя палата уже дала понять, что согласна с антикризисными мерами.

Выступая 10 декабря с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя часть ответственности за нынешний кризис. Он пообещал повысить минимальную заработную плату на 100 евро в месяц.

Кроме того, Макрон заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

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