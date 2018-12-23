Как латвийские мужчины выбирают подарки?

Веникам и весам - нет!

Занятость и нежелание ходить по переполненным магазинам могут стать значительным препятствием в приобретении рождественских подарков. Но чаще всего трудности возникают с выбором подходящего презента.

Веник и весы однозначно не следует дарить женщине, считают опрошенные мужчины. Но при этом их мнения об идеальном подарке различаются.

Большинство мужчин убеждены, что цветы или культурно-развлекательные мероприятия всегда актуальны.

"Для сестры я организовал праздничный ужин, а один из недавних подарков, который я преподнес своей подруге - отвез ее в SPA. Это предназначалось только для нас двоих",

- вспоминает Оскар.

Мужчины, приняшие участие в опросе, единодушны в том, что особую ценность подарку придает совместно проведенное время и испытанные приятные эмоции - это женщинам нравится больше всего.

"Я отталкиваюсь от хобби и интересов. Важен также вкус. Например, моей подруге нравится запах ванили и корицы, маме - цветочные ароматы.

Лучше всего дарить подарки-сюрпризы: если мы с подругой гуляем по магазину и я вижу, что ей что-то очень понравилось, то делаю вид, будто не заметил этого, а потом дарю ей эту вещь!"

- рассказывает Янис.

Различные средства для ухода за красотой также являются хорошим выбором на пути к сердцу счастливой получательницы подарка. Однако в этом случае придется поломать голову над подходящим ароматом, цветом и эффектом. Насколько комфортно чувствует себя представитель сильного пола в магазине, достойном звания "женского рая", среди сотен всевозможных дамских штучек? Может быть, мужчина-консультант, с которым можно поговорить на своем, мужском языке, был бы весьма кстати?

Опрошенные признают: если им нужен подарок для женщины, они все же спрашивают совета у женщин.

Ценным источником информации, особенно в случаях, когда нужно выбрать подарок для возлюбленной или жены, являются их подруги, также принимается помощь от мамы и сестры.

По опыту заведующей магазином STENDERS Лиене Берзини, большинство мужчин в магазинах проводят немного времени, поскольку знают, что хотят. Однако есть и такие, кто долго подбирает составляющие подарка и принимает участие в его упаковке. "У некоторых в телефоне есть фото нужного продукта, но часто мужчины просят помощи у консультанта. Кстати, зачастую женщины довольно низко оценивают уровень мужских познаний в области косметики.

Опыт наших продавцов показывает, что дамы чаще мужчин путают гель с муссом для душа. Кроме того, мужчины охотнее выбирают более интересные из этих продуктов",

- отмечает Лиене Берзиня.

Для мам - лаванда и розы

Один из самых надежных продуктов, в котором мужчины никогда не сомневаются, - скраб для тела, потому что он подходит абсолютно всем. Самый популярный аромат - грейпфрутовый.

"Очень распространено мужское мнение, что классический выбор, который особенно подойдет маме, - это косметика с ароматом розы или лаванды.

Реже мужчины выбирают подарки для представителей своего пола - в основном это презенты отцам. Чаще всего мужчин в магазинах можно встретить в канун Рождества, Дня Святого Валентина, Женского дня или Дня матери», - продолжает Лиене Берзиня, добавляя, что в коллективе есть особая примета: "Консультанты говорят: если первый клиент - мужчина, то день будет хорошим!".

Праздники уже приближаются - самое время приобрести продуманный подарок. Совет от опрошенных мужчин:

придумайте подходящий для конкретного человека вариант презента и отправляйтесь в магазин с ясной целью, чтобы в огромном потоке предложений не сбиться с курса.