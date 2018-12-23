Как латвийские мужчины выбирают подарки?
Подарки - один из замечательных атрибутов праздника. Кому не нравится их получать?! Однако найти хороший, подходящий презент довольно трудно. Обычно мужчины доверяют это женщинам, но что делать, если нужен подарок для любимой дамы, мамы или сестры? Мнения об идеальном варианте различаются, однако опрошенные незадолго до праздников мужчины на улицах города убеждены, что веник или весы под елочкой не хотела бы видеть ни одна женщина.
Веникам и весам - нет!
Занятость и нежелание ходить по переполненным магазинам могут стать значительным препятствием в приобретении рождественских подарков. Но чаще всего трудности возникают с выбором подходящего презента.
Веник и весы однозначно не следует дарить женщине, считают опрошенные мужчины. Но при этом их мнения об идеальном подарке различаются.
Большинство мужчин убеждены, что цветы или культурно-развлекательные мероприятия всегда актуальны.
"Для сестры я организовал праздничный ужин, а один из недавних подарков, который я преподнес своей подруге - отвез ее в SPA. Это предназначалось только для нас двоих",
- вспоминает Оскар.
Мужчины, приняшие участие в опросе, единодушны в том, что особую ценность подарку придает совместно проведенное время и испытанные приятные эмоции - это женщинам нравится больше всего.
"Я отталкиваюсь от хобби и интересов. Важен также вкус. Например, моей подруге нравится запах ванили и корицы, маме - цветочные ароматы.
Лучше всего дарить подарки-сюрпризы: если мы с подругой гуляем по магазину и я вижу, что ей что-то очень понравилось, то делаю вид, будто не заметил этого, а потом дарю ей эту вещь!"
- рассказывает Янис.
Различные средства для ухода за красотой также являются хорошим выбором на пути к сердцу счастливой получательницы подарка. Однако в этом случае придется поломать голову над подходящим ароматом, цветом и эффектом. Насколько комфортно чувствует себя представитель сильного пола в магазине, достойном звания "женского рая", среди сотен всевозможных дамских штучек? Может быть, мужчина-консультант, с которым можно поговорить на своем, мужском языке, был бы весьма кстати?
Опрошенные признают: если им нужен подарок для женщины, они все же спрашивают совета у женщин.
Ценным источником информации, особенно в случаях, когда нужно выбрать подарок для возлюбленной или жены, являются их подруги, также принимается помощь от мамы и сестры.
По опыту заведующей магазином STENDERS Лиене Берзини, большинство мужчин в магазинах проводят немного времени, поскольку знают, что хотят. Однако есть и такие, кто долго подбирает составляющие подарка и принимает участие в его упаковке. "У некоторых в телефоне есть фото нужного продукта, но часто мужчины просят помощи у консультанта. Кстати, зачастую женщины довольно низко оценивают уровень мужских познаний в области косметики.
Опыт наших продавцов показывает, что дамы чаще мужчин путают гель с муссом для душа. Кроме того, мужчины охотнее выбирают более интересные из этих продуктов",
- отмечает Лиене Берзиня.
Для мам - лаванда и розы
Один из самых надежных продуктов, в котором мужчины никогда не сомневаются, - скраб для тела, потому что он подходит абсолютно всем. Самый популярный аромат - грейпфрутовый.
"Очень распространено мужское мнение, что классический выбор, который особенно подойдет маме, - это косметика с ароматом розы или лаванды.
Реже мужчины выбирают подарки для представителей своего пола - в основном это презенты отцам. Чаще всего мужчин в магазинах можно встретить в канун Рождества, Дня Святого Валентина, Женского дня или Дня матери», - продолжает Лиене Берзиня, добавляя, что в коллективе есть особая примета: "Консультанты говорят: если первый клиент - мужчина, то день будет хорошим!".
Праздники уже приближаются - самое время приобрести продуманный подарок. Совет от опрошенных мужчин:
придумайте подходящий для конкретного человека вариант презента и отправляйтесь в магазин с ясной целью, чтобы в огромном потоке предложений не сбиться с курса.
Если знаешь, что ищешь, - процессом поиска подарка можно насладиться от всей души! "Важно подойти к каждой женщине индивидуально и понять, чего она хочет. Найти такой подарок, который действительно понравится, а не просто формальность для галочки", - рекомендует Екаб.