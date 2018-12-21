Стрельба в центре Вены: один человек погиб, второй - тяжело ранен

Полиция отмечает, что стрельба произошла в 13:30 (14:30 по латвийкому времени) в районе площади Лугэк.

Обстоятельства произошедшего пока что неизвестны.

"После обстрела по всему городу ведутся интенсивные розыскные операции", - сообщила в Twitter полиция, добавив, что "прохожим в данный момент ничто не угрожает".

Над центром Вены был замечен вертолет, круживший вокруг места, где были обнаружены пострадавшие.