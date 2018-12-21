Стрельба в центре Вены: один человек погиб, второй - тяжело ранен
21 декабря 2018, 20:11
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Во время стрельбы в историческом центре Вены один человек был убит, а второй получил тяжелые ранения, сообщает агентство AFP.
Полиция отмечает, что стрельба произошла в 13:30 (14:30 по латвийкому времени) в районе площади Лугэк.
Обстоятельства произошедшего пока что неизвестны.
"После обстрела по всему городу ведутся интенсивные розыскные операции", - сообщила в Twitter полиция, добавив, что "прохожим в данный момент ничто не угрожает".
Над центром Вены был замечен вертолет, круживший вокруг места, где были обнаружены пострадавшие.
Галерея: В результате обстрела в Центре вены один погибший и один раненый.