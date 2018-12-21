Сб, 22.12.2018
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Стрельба в центре Вены: один человек погиб, второй - тяжело ранен

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Во время стрельбы в историческом центре Вены один человек был убит, а второй получил тяжелые ранения, сообщает агентство AFP.

Полиция отмечает, что стрельба произошла в 13:30 (14:30 по латвийкому времени) в районе площади Лугэк.

Обстоятельства произошедшего пока что неизвестны.

"После обстрела по всему городу ведутся интенсивные розыскные операции", - сообщила в Twitter полиция, добавив, что "прохожим в данный момент ничто не угрожает".

Над центром Вены был замечен вертолет, круживший вокруг места, где были обнаружены пострадавшие.

Галерея: В результате обстрела в Центре вены один погибший и один раненый.

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