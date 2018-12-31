Два праздничных коктейля для лучшей новогодней ночи - с алкоголем и без

Учитывая, что Рождество и Новый год мы нередко встречаем, так и не дождавшись снега, AlkOutlet предлагает самим позаботиться о создании праздничной атмосферы. Вашему вниманию предлагаются рецепты двух коктейлей, которые не только порадуют ваших гостей, но и прекрасно подойдут для неспешного времяпрепровождения дома. В этот раз мы приготовили коктейль и для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки.