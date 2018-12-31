Два праздничных коктейля для лучшей новогодней ночи - с алкоголем и без
Учитывая, что Рождество и Новый год мы нередко встречаем, так и не дождавшись снега, AlkOutlet предлагает самим позаботиться о создании праздничной атмосферы. Вашему вниманию предлагаются рецепты двух коктейлей, которые не только порадуют ваших гостей, но и прекрасно подойдут для неспешного времяпрепровождения дома. В этот раз мы приготовили коктейль и для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки.
Prosecco и гранатовый сироп
Ингредиенты (на 8 бокалов): 120 г гранатового сиропа*, 1 бутылка Prosecco Brut; для украшения - зерна граната, веточки розмарина, 50 г сахара корица по вкусу, 1/2 ч. л. порошкообразного съедобного золота, лимон или лайм
Приготовление:
Бокалы украшают смесью сахара и корицы - для этого смешивают сахар с золотым порошком и насыпают в небольшую тарелку, чтобы образовался слой толщиной 2-3 мм. Края бокалов смазывают цедрой лимона, после чего опускают в подготовленную смесь.
В каждый бокал наливают примерно 15 г гранатового сиропа и добавляют главный ингредиент - Prosecco. Украшают веточками розмарина и зернами граната и подают гостям.
* Для гранатового сиропа: 50 г белого сахара, 200 мл гранатового сока или нектара, 1 веточка розмарина (по желанию)
Довести до кипения гранатовый сок вместе с сахаром, варить 3-5 минут до тех пор, пока сироп не загустеет. Добавить веточку розмарина и оставить охлаждаться.
Безалкогольный клюквенный глинтвейн
Ингредиенты: 1 бутылка безалкогольного красного вина, 1 палочка корицы, 2 анисовые звездочки, 5-7 горошин душистого перца, 1/4 ч. л. тертого мускатного ореха, 500 мл клюквенного сока, 1 апельсин, сахар или мед по вкусу; для украшения - 2 небольших яблока, порезанных на небольшие дольки, 1 лайм, нарезанный на тонкие полукольца, палочки корицы, клюква.
Приготовление
Апельсин нарезать на кольца, а потом на четвертинки. В кастрюлю налить вино, клюквенный сок, добавить кусочки апельсина и все приправы. Добавить сахар или мед по вкусу. Подогреть и подавать, украсив яблоком, лаймом, клюквой и палочками корицы.