Полиция просит помощи в поисках фуры, насмерть сбившей пешехода
21 декабря 2018, 21:10
Госполиция просит общественность помочь в поисках фуры, которая на этой неделе в Риге на улице Маскавас сбила пешехода.
Напомним, 18 декабря в 11:14 на ул. Маскавас напротив дома номер 216 пока что неустановленный водитель сбил женщину-пешехода, которая скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.
Полиция просит отозваться водителя транспортного средства и свидетелей происшествия, которые могут помочь предоставить любую ценную для следствия информацию, позвонив по номерам 67 086 976, 26 653 627 или 110.