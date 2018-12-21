Сб, 22.12.2018
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Полиция просит помощи в поисках фуры, насмерть сбившей пешехода

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ФОТО: Valsts policija

Госполиция просит общественность помочь в поисках фуры, которая на этой неделе в Риге на улице Маскавас сбила пешехода.

ФОТО: Valsts policija

Напомним, 18 декабря в 11:14 на ул. Маскавас напротив дома номер 216 пока что неустановленный водитель сбил женщину-пешехода, которая скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.

Полиция просит отозваться водителя транспортного средства и свидетелей происшествия, которые могут помочь предоставить любую ценную для следствия информацию, позвонив по номерам 67 086 976, 26 653 627 или 110.

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