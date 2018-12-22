Сб, 22.12.2018
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Праздничное меню для повышения фертильности
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ФОТО: Пресс-фото

На Рождество принято собираться вместе и проводить время за праздничным столом. Но важно помнить: то, что человек ест, напрямую влияет на его здоровье, в том числе на репродуктивные функции. В рамках кампании по лечению бесплодия, которая уже шесть лет помогает семьям зачать ребенка, специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с врачом Клиники EGV Гунтой Гринбергой предлагают несколько праздничных блюд, которые положительно влияют на фертильность.

"Одним из факторов, влияющих на фертильность, является масса тела. Как недостаточный вес, так и ожирение повышают риск бесплодия. Исследования показывают, что у мужчин, страдающих ожирением, возрастает риск повреждений ДНК-сперматозоидов и снижается подвижность половых клеток. У женщин ожирение может привести к нарушению гормонального баланса, отсутствию овуляции, а также снижению качества яйцеклетки", - рассказывает врач Клиники EGV Гунта Гринберга, добавляя, что свою роль играет не только масса тела, но и качество ежедневного рациона.

Очень важное значение для повышения фертильности имеют жиры и их разнообразие.

Крайне необходимы ненасыщенные жирные кислоты omega-3 и omega-6, источниками которых служат жирная рыба, льняное семя, грецкие орехи, семена чиа и рыбий жир.

Также важны насыщенные жиры и холестерин, их требуется небольшое количество, однако их очень важно получать вместе с качественными продуктами: мясом, яйцами, молочными продуктами (сыр, масло). Нужно избегать употребления маргарина и промышленных жиров, особенно частично гидрогенизированных (с вредными трансжирными кислотами), которые часто используют производители вафель, печенья, чипсов, пирожных, конфет и мороженого.

"Нельзя также забывать о фолиевой кислоте и витамине В12", - напоминает Евгения Янсоне. Фолиевая кислота и витамин В12 играют важную роль в период развития плода. Витамин В12 улучшает качество спермы.

Его можно получить вместе с говядиной и бараниной, печенью, сыром, яйцами. Источниками фолиевой кислоты служат печень, чечевица, зеленые листовые овощи, бобы.

Еще один витамин, о котором стоит помнить каждому жителю Латвии, это витамин D. "Он содержится в яйцах и жирной рыбе и очень важен для развития женских половых клеток. Учитывая то, что у большинства жителей Латвии нехватка витамина D, желательно его дополнительно принимать в виде пищевой добавки, особенно в зимние месяцы", - говорит специалист.

И, наконец, специалист призывает

не забывать о таком минеральном веществе, как цинк, который важен для фертильности обоих полов, но особенно мужчин, так как участвует в регуляции подвижности сперматозоидов.

Цинк содержится в мясе, телячьей печени, семенах сезама и тыквы, зеленом горошке.

Праздничный рецепт для повышения фертильности от Евгении Янсоне

САЛАТ С АВОКАДО, КРЕВЕТКАМИ И ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ

Ингредиенты (на 4 порции): 500 г сырых креветок, 1 ст. л. растопленного масла, 2 дольки чеснока, 2 небольших огурца, 200 г помидоров черри, 1 сладкая паприка, 1 авокадо, салатный микс, 2 пригоршни тыквенных семечек, 4 ст. л. оливкового масла, 4 ст. л. лимонного сока, соль, черный перец по вкусу.

Приготовление

1. Креветки смешать с растопленным маслом, раздавленным чесноком, солью и перцем. Обжарить на сковороде - примерно по 2 минуты с каждой стороны.

2. Овощи помыть и нарезать небольшими кусочками.

3. Разложить на тарелке овощи и креветки.

4. Для соуса смешать оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и полить салат. Украсить блюдо тыквенными семечками.

Тыквенные семечки и креветки - прекрасный источник цинка, который важен для мобильности сперматозоидов. В овощах содержатся необходимые витамины и клетчатка,

масло даст необходимое количество насыщенных жирных кислот, а авокадо и оливковое масло - ненасыщенных.

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