Сб, 22.12.2018
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В субботу по всей Латвии пройдет снег

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ФОТО: SCANPIX

В ночь на субботу - самую длинную ночь в году - местами в Латвии пройдет небольшой снег, осадки прогнозируется главными образом на востоке страны, сообщает агентство ЛЕТА.

Вскоре после полуночи начнется астрономическая зима. Длина ночи составит от 16 часов и 59 минут в дальнейшей южной точке в Даугавпилсском крае до 17 часов и 35 минут в северной точке в Руйенском крае.

Ожидается преимущественно облачная погода, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит -3..-8 градусов.

Днем воздух прогреется до +1..-4 градусов, по всей стране пройдет снег, больше осадков прогнозируется на юге и востоке страны. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

В Риге ближайшей ночью осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха составит -5 градусов. В субботу будет облачно, периодически будет идти снег, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

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