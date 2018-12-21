В субботу по всей Латвии пройдет снег

Вскоре после полуночи начнется астрономическая зима. Длина ночи составит от 16 часов и 59 минут в дальнейшей южной точке в Даугавпилсском крае до 17 часов и 35 минут в северной точке в Руйенском крае.

Днем воздух прогреется до +1..-4 градусов, по всей стране пройдет снег, больше осадков прогнозируется на юге и востоке страны. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

В Риге ближайшей ночью осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха составит -5 градусов. В субботу будет облачно, периодически будет идти снег, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.