Организатор: Рига может готовиться к большому боксу

Организатор Мировой суперсерии бокса Калле Зауэрланд в разговоре с Латвийским телевидением высказался, что Рига может готовиться к большому боксу. Таким образом, он косвенно указал, что полуфинал турнира пройдет в столице Латвии.
"Сейчас мы склоняемся к тому, что полуфинал может пройти в апреле, возможно, в мае", - заявил LTV Зауэрланд, который в течение неполного месяца посещает Ригу уже во второй раз. "Пока что выглядит, что первые полуфиналы точно увидим в полулегком весе. После этого последует первая тяжелая весовая категория. В течение ближайших двух недель нам станет ясно с временем и местом проведения. Однако думаю, что Рига может готовиться к большому боксу".
Если действительно полуфинальный бой Мировой суперсерии бокса между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки пройдет в Риге, то очень возможно, что здесь же состоится и вторая встреча между Юниором Дортикосом с Кубы и Эндрю Табити из США.
Ранее в СМИ прозвучала информация, что полуфинал первой тяжелой весовой категории, скорее всего, пройдет в Латвии, Польше или США.
Напомним, в этом году в "Арена Рига" состоялся первый полуфинал Мировой суперсерии бокса, в котором Бриедис в красивом бою уступил абсолютному чемпиону мира украинцу Александру Усику.