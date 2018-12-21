Организатор: Рига может готовиться к большому боксу

"Сейчас мы склоняемся к тому, что полуфинал может пройти в апреле, возможно, в мае", - заявил LTV Зауэрланд, который в течение неполного месяца посещает Ригу уже во второй раз. "Пока что выглядит, что первые полуфиналы точно увидим в полулегком весе. После этого последует первая тяжелая весовая категория. В течение ближайших двух недель нам станет ясно с временем и местом проведения. Однако думаю, что Рига может готовиться к большому боксу".