Сб, 22.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

С момента постройки прошло всего 12 лет. Так сносят т/ц Azur
Фото, Видео

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Azur в декабре 2018 года

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

С момента постройки торгового центра Azur в Кенгарагсе, на улице Маза Ренцену, прошло всего 12 лет. Но уже пришло время сноса. Справедливости ради стоит отметить, что торговый центр не сравняют с землей, а реконструируют, чтобы в будущем году он ожил в совершенно новом облике. Новые владельцы планируют вложить в реконструкцию 35 миллионов евро. 

Видео: Торговый центр Azur в декабре 2018 года

На домашней странице Azur сказано, что в рамках реконструкции планируется открыть четвертый магазин K Senukai в Риге площадью более 20 000 квадратных метров. Это будет первый магазин K Senukai новой концепции в странах Балтии. В реконструированном торговом центре продолжит работать Rimi. 

Галерея: Azur в декабре 2018 года



 

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