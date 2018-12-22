С момента постройки прошло всего 12 лет. Так сносят т/ц Azur

С момента постройки торгового центра Azur в Кенгарагсе, на улице Маза Ренцену, прошло всего 12 лет. Но уже пришло время сноса. Справедливости ради стоит отметить, что торговый центр не сравняют с землей, а реконструируют, чтобы в будущем году он ожил в совершенно новом облике. Новые владельцы планируют вложить в реконструкцию 35 миллионов евро.