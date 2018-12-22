С момента постройки прошло всего 12 лет. Так сносят т/ц Azur

С момента постройки прошло всего 12 лет. Так сносят т/ц AzurФото, Видео
22 декабря 2018, 9:08
С момента постройки торгового центра Azur в Кенгарагсе, на улице Маза Ренцену, прошло всего 12 лет. Но уже пришло время сноса. Справедливости ради стоит отметить, что торговый центр не сравняют с землей, а реконструируют, чтобы в будущем году он ожил в совершенно новом облике. Новые владельцы планируют вложить в реконструкцию 35 миллионов евро.
Видео: Торговый центр Azur в декабре 2018 года
На домашней странице Azur сказано, что в рамках реконструкции планируется открыть четвертый магазин K Senukai в Риге площадью более 20 000 квадратных метров. Это будет первый магазин K Senukai новой концепции в странах Балтии. В реконструированном торговом центре продолжит работать Rimi.
Галерея: Azur в декабре 2018 года