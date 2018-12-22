Сб, 22.12.2018
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"Шатдаун": Правительство США приостановило работу

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Политики США у Капитолия в Вашингтоне

ФОТО: AP/Scanpix

Часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Примерно четверть федеральных учреждений перестала работать, включая министерство внутренней безопасности, минюст, министерство строительства и городского развития, а также другие ведомства.

Отмечается, что это первый случай за 40 лет, когда "шатдаун" произошел трижды за год.

Также телеканал сообщает, что прежде чем перенести голосование по бюджету, сенат одобрил законопроект, согласно которому уволенные госслужащие должны вернуть зарплату.

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