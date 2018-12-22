"Аж тошнит!": Ярослав Барышников высказался о возне инфлюэнсеров
В последнее время не утихают страсти вокруг звезд соцсетей, или так называемых инфлюэнсеров. В этом году была создана Ассоциация блогеров и инфлюэнсеров, в то же время обороты набирают скандалы с покупкой подписчиков в соцсетях. В проходящие сейчас дискуссии вставил свое слово и модный блогер Ярослав Барышников.
"Наверное, пришло мое время сказать, что я думаю обо всей этой возне с инфлюэнсерами. Возможно, инфлюэнсеры сейчас востребованы, вот только, к сожалению, бренды, которые не сотрудничают с аналитическими компаниями, отдают предпочтение цифрам, а не качеству/целевой аудитории. Или выбрасывают деньги в мусорник, так и не достигнув желаемой целевой аудитории.
Купленные подписчики, купленные "лайки" у фотографий, раздутый спрос на свою личность и постоянное самовосхваление, от которых аж тошнит.
Тупые описания к картинкам о продуктах или услугах, которые получены бартером, еще и с доплатой, это, конечно, только хорошо.
По пальцам одной руки можно сосчитать инфлюэнсеров, которые ставят к описаниям хештег #сотрудничество", - пишет Барышников.
Кроме того, он осудил основателя Латвийской ассоциации блогеров и инфлюэнсеров, блогера стиля жизни Майю Арманеву, указав, что "она не работает".