Собрался весь бомонд! Латвия объявила лучших спортсменов страны

На церемонию собрался весь бомонд Латвии - среди гостей замечены Раймонд Вейонис, Айгар Калвитис, Майрис Бриедис, Раймонд Элбакян, Майя Силова, Юрис Гулбис, Киров Липман и, конечно, целая россыпь латвийских спортсменов.

Отметим, что на церемонии выступила Лаура Ризотто - представительница Латвии на "Евровидении" в 2018 году.

Все гости мероприятия в фотоподборке TVNET:

Список номинантов и победители:

Лучший спортсмен - Оскар Мелбардис (бобслей)!

Номинанты:

Майрис Бриедис (бокс)

Мартин Дукурс (скелетон)

Паулс Йонас (мотоспорт)

Оскар Мелбардис (бобслей)

Харальд Силов (конькобежный спорт)

Лучшая спортсменка - Анастасия Севастова (теннис)!

Номинанты:

Тина Граудиня (пляжный волейбол)

Ребека Коха (тяжёлая атлетика)

Алёна Остапенко (теннис)

Анастасия Севастова (теннис)

Инесе Тарвида (таэквондо)

Лучший спортсмен в технических видах спорта - Паулс Йонас (мотоспорт)!

Номинатны:

Паулс Йонас (мотоспорт)

Рейнис Нитиш (автоспорт)

Каспарс Ступелис (автоспорт)

Лучший тренер - Сандис Прусис (бобслей)!

Номинатны:

Боб Хартли (хоккей)

Сандис Прусис (бобслей)

Артур Высоцкис-Рубенис (баскетбол)

Лучшая команда - Мужская сборная Латвии по хоккею!

Номинанты:

Мужская сборная Латвии по баскетболу

Мужская сборная Латвии по хоккею

Женская баскетбольная команда TTT Rīga

Лучшая команда в индивидуальных видах спорта - Оскар Мелбардис/Янис Стренга (бобслей)!

Номинанты:

Оскар Мелбардис/Янис Стренга (бобслей)

Александр Самойлов/Янис Шмединьш (пляжный волейбол)

Анастасия Севастова/Алёна Остапенко/Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане (теннис)

Восходящая звезда - Артурс Жагарс (баскетбол)!

Номинанты:

Родион Куруц (баскетбол)

Мартиньш Сескс (автоспорт)

Артурс Жагарс (баскетбол)

Пример в спорте - Янис Блумс (баскетбол)!

Номинанты:

Гунта Башко (баскетбол)

Янис Блумс (баскетбол)

Оскар Мелбардис (бобслей)

Главное спортивное событие - Чемпионат мира по ралли-кроссу (Neste World RX of Latvia)!

Номинанты:

Чемпионат Европы по баскетболу в возрасте до 18 лет

Чемпионат мира по ралли-кроссу (Neste World RX of Latvia)

Чемпионат мира по спортивному ориентированию

Событие года в народном спорте - Проект "Sporto visa klase"!

Номинанты:

Рижский марафон Lattelecom

Проект "Sporto visa klase"

Забег "Козья тропа-2018"

Галерея: Церемония награждения "Лучших спортсменов Латвии"

Всего было объявлено 10 номинаций, а также специальная номинация - лучший учитель спорта. Им стал Петерис Крастиньш из средней школы Салас.