Сб, 22.12.2018
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Собрался весь бомонд! Латвия объявила лучших спортсменов страны

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Майрис Бриедис с супругой на церемонии

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 21 декабря в кинотеатре Splendid Palace прошла церемония награждения "Лучших спортсменов Латвии" (Latvijas Gada balva sportā 2018). Ими стали теннисистка Анастасия Севастова и бобслеист Оскар Мелбардис. Предлагаем полный список победителей, а также подробный фоторепортаж с места событий!

На церемонию собрался весь бомонд Латвии - среди гостей замечены Раймонд Вейонис, Айгар Калвитис, Майрис Бриедис, Раймонд Элбакян, Майя Силова, Юрис Гулбис, Киров Липман и, конечно, целая россыпь латвийских спортсменов.

Отметим, что на церемонии выступила Лаура Ризотто - представительница Латвии на "Евровидении" в 2018 году.

Все гости мероприятия в фотоподборке TVNET:

Список номинантов и победители:

Лучший спортсмен - Оскар Мелбардис (бобслей)!

Номинанты:

  • Майрис Бриедис (бокс)
  • Мартин Дукурс (скелетон)
  • Паулс Йонас (мотоспорт)
  • Оскар Мелбардис (бобслей)
  • Харальд Силов (конькобежный спорт)

Лучшая спортсменка - Анастасия Севастова (теннис)!

Номинанты:

  • Тина Граудиня (пляжный волейбол)
  • Ребека Коха (тяжёлая атлетика)
  • Алёна Остапенко (теннис)
  • Анастасия Севастова (теннис)
  • Инесе Тарвида (таэквондо)

Лучший спортсмен в технических видах спорта - Паулс Йонас (мотоспорт)!

Номинатны:

  • Паулс Йонас (мотоспорт)
  • Рейнис Нитиш (автоспорт)
  • Каспарс Ступелис (автоспорт)

Лучший тренер - Сандис Прусис (бобслей)!

Номинатны:

  • Боб Хартли (хоккей)
  • Сандис Прусис (бобслей)
  • Артур Высоцкис-Рубенис (баскетбол)

Лучшая команда - Мужская сборная Латвии по хоккею!

Номинанты:

  • Мужская сборная Латвии по баскетболу
  • Мужская сборная Латвии по хоккею
  • Женская баскетбольная команда TTT Rīga

Лучшая команда в индивидуальных видах спорта - Оскар Мелбардис/Янис Стренга (бобслей)!

Номинанты:

  • Оскар Мелбардис/Янис Стренга (бобслей)
  • Александр Самойлов/Янис Шмединьш (пляжный волейбол)
  • Анастасия Севастова/Алёна Остапенко/Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане (теннис)

Восходящая звезда - Артурс Жагарс (баскетбол)!

Номинанты:

  • Родион Куруц (баскетбол)
  • Мартиньш Сескс (автоспорт)
  • Артурс Жагарс (баскетбол)

Пример в спорте - Янис Блумс (баскетбол)!

Номинанты:

  • Гунта Башко (баскетбол)
  • Янис Блумс (баскетбол)
  • Оскар Мелбардис (бобслей)

Главное спортивное событие - Чемпионат мира по ралли-кроссу (Neste World RX of Latvia)!

Номинанты:

  • Чемпионат Европы по баскетболу в возрасте до 18 лет
  • Чемпионат мира по ралли-кроссу (Neste World RX of Latvia)
  • Чемпионат мира по спортивному ориентированию

Событие года в народном спорте - Проект "Sporto visa klase"!

Номинанты:

  • Рижский марафон Lattelecom
  • Проект "Sporto visa klase"
  • Забег "Козья тропа-2018"

Галерея: Церемония награждения "Лучших спортсменов Латвии"

Всего было объявлено 10 номинаций, а также специальная номинация - лучший учитель спорта. Им стал Петерис Крастиньш из средней школы Салас.

Кроме того, был вручён специальный приз от Латвийского Телевидения и приз имени Артура Вайдера лучшему спортивному журналисту - его получил Владимир Иванов с телеканала LTV7.  

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