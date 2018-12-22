Собрался весь бомонд! Латвия объявила лучших спортсменов страны

Вечером 21 декабря в кинотеатре Splendid Palace прошла церемония награждения "Лучших спортсменов Латвии" (Latvijas Gada balva sportā 2018). Ими стали теннисистка Анастасия Севастова и бобслеист Оскар Мелбардис. Предлагаем полный список победителей, а также подробный фоторепортаж с места событий!
На церемонию собрался весь бомонд Латвии - среди гостей замечены Раймонд Вейонис, Айгар Калвитис, Майрис Бриедис, Раймонд Элбакян, Майя Силова, Юрис Гулбис, Киров Липман и, конечно, целая россыпь латвийских спортсменов.
Отметим, что на церемонии выступила Лаура Ризотто - представительница Латвии на "Евровидении" в 2018 году.
Все гости мероприятия в фотоподборке TVNET:
Список номинантов и победители:
Лучший спортсмен - Оскар Мелбардис (бобслей)!
Номинанты:
- Майрис Бриедис (бокс)
- Мартин Дукурс (скелетон)
- Паулс Йонас (мотоспорт)
- Оскар Мелбардис (бобслей)
- Харальд Силов (конькобежный спорт)
Лучшая спортсменка - Анастасия Севастова (теннис)!
Номинанты:
- Тина Граудиня (пляжный волейбол)
- Ребека Коха (тяжёлая атлетика)
- Алёна Остапенко (теннис)
- Анастасия Севастова (теннис)
- Инесе Тарвида (таэквондо)
Лучший спортсмен в технических видах спорта - Паулс Йонас (мотоспорт)!
Номинатны:
- Паулс Йонас (мотоспорт)
- Рейнис Нитиш (автоспорт)
- Каспарс Ступелис (автоспорт)
Лучший тренер - Сандис Прусис (бобслей)!
Номинатны:
- Боб Хартли (хоккей)
- Сандис Прусис (бобслей)
- Артур Высоцкис-Рубенис (баскетбол)
Лучшая команда - Мужская сборная Латвии по хоккею!
Номинанты:
- Мужская сборная Латвии по баскетболу
- Мужская сборная Латвии по хоккею
- Женская баскетбольная команда TTT Rīga
Лучшая команда в индивидуальных видах спорта - Оскар Мелбардис/Янис Стренга (бобслей)!
Номинанты:
- Оскар Мелбардис/Янис Стренга (бобслей)
- Александр Самойлов/Янис Шмединьш (пляжный волейбол)
- Анастасия Севастова/Алёна Остапенко/Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане (теннис)
Восходящая звезда - Артурс Жагарс (баскетбол)!
Номинанты:
- Родион Куруц (баскетбол)
- Мартиньш Сескс (автоспорт)
- Артурс Жагарс (баскетбол)
Пример в спорте - Янис Блумс (баскетбол)!
Номинанты:
- Гунта Башко (баскетбол)
- Янис Блумс (баскетбол)
- Оскар Мелбардис (бобслей)
Главное спортивное событие - Чемпионат мира по ралли-кроссу (Neste World RX of Latvia)!
Номинанты:
- Чемпионат Европы по баскетболу в возрасте до 18 лет
- Чемпионат мира по ралли-кроссу (Neste World RX of Latvia)
- Чемпионат мира по спортивному ориентированию
Событие года в народном спорте - Проект "Sporto visa klase"!
Номинанты:
- Рижский марафон Lattelecom
- Проект "Sporto visa klase"
- Забег "Козья тропа-2018"
Галерея: Церемония награждения "Лучших спортсменов Латвии"
Всего было объявлено 10 номинаций, а также специальная номинация - лучший учитель спорта. Им стал Петерис Крастиньш из средней школы Салас.
Кроме того, был вручён специальный приз от Латвийского Телевидения и приз имени Артура Вайдера лучшему спортивному журналисту - его получил Владимир Иванов с телеканала LTV7.