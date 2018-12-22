Сб, 22.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

"Требуют историю Латвии, которую не знают сами латыши"! Новый выпуск от Дурнева

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот

Известный украинский видеоблогер Алексей Дурнев, посетивший этим летом Латвию, продолжает выкладывать сатиричные видеоролики, заснятые в нашей стране в рамках его YouTube проекта "Дурнев портит все". 21 декабря вышел новый выпуск о латвийском гражданстве, "зожниках" на рейв - концерте и немного о LTV7. Хотите посмеяться, не проходите мимо!

Как обычно, Алексей Дурнев столкнул в сюжете парадоксальные вещи.

Например, рассказ о гражданстве он начал словами "Латвия сказочная страна, не мудрено, что стать гражданином - заветная мечта буквально каждого человека".

Далее нам предлагаются беседы с интересными персонажами, которые сообщают, что для сдачи экзамена

"надо выучить засекреченную информацию", там "требуют историю Латвии, которую не знают сами латыши", "это в принципе нереально", "друг 21 раз сдавал и не сдал"...

Для баланса Дурнев поговорил и с экзаминатором по имени Артур, который отметил, что шанс прийти на комиссию и сдать экзамен дается раз в полгода. 

"Ничего супер сложного нету, любой школьник способен это сделать", - отметил он.

Полярные вещи Дурнев осветил и во второй части выпуска - он отправился на рейв вечеринку, где "под колбасу" решил обсудить с посетителями тему ЗОЖ (здоровый образ жизни - Прим.ред.).

Тут он встретил очень колоритную девушку, которая пришла потанцевать с мамой и не останавливается уже с начала вечеринки, счастливого парня, который "проглотил солнце" и девушку, которой он сказал, что он ей привиделся под действием принятых препаратов...

Не обошлось и без вечной рубрики "Таксист знает", посвященной комментарию по Крыму, из которого мы узнаем, что все дело в Гиперборее, и посещения латвийского телевидения, где Дурнев постебал ведущих передачи. 

Впрочем, лучше посмотрите сами, 15 минут улыбок гарантированы!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ