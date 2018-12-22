"Требуют историю Латвии, которую не знают сами латыши"! Новый выпуск от Дурнева

Как обычно, Алексей Дурнев столкнул в сюжете парадоксальные вещи.

Например, рассказ о гражданстве он начал словами "Латвия сказочная страна, не мудрено, что стать гражданином - заветная мечта буквально каждого человека".

Далее нам предлагаются беседы с интересными персонажами, которые сообщают, что для сдачи экзамена

"надо выучить засекреченную информацию", там "требуют историю Латвии, которую не знают сами латыши", "это в принципе нереально", "друг 21 раз сдавал и не сдал"...

Для баланса Дурнев поговорил и с экзаминатором по имени Артур, который отметил, что шанс прийти на комиссию и сдать экзамен дается раз в полгода.

"Ничего супер сложного нету, любой школьник способен это сделать", - отметил он.

Полярные вещи Дурнев осветил и во второй части выпуска - он отправился на рейв вечеринку, где "под колбасу" решил обсудить с посетителями тему ЗОЖ (здоровый образ жизни - Прим.ред.).

Тут он встретил очень колоритную девушку, которая пришла потанцевать с мамой и не останавливается уже с начала вечеринки, счастливого парня, который "проглотил солнце" и девушку, которой он сказал, что он ей привиделся под действием принятых препаратов...

Не обошлось и без вечной рубрики "Таксист знает", посвященной комментарию по Крыму, из которого мы узнаем, что все дело в Гиперборее, и посещения латвийского телевидения, где Дурнев постебал ведущих передачи.