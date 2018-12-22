От элегантной классики до секси: лучшие спортсмены Латвии показали модный шик

От элегантной классики до секси: лучшие спортсмены Латвии показали модный шикРедкий блеск!
22 декабря 2018, 12:35
Накануне, 21 декабря, в кинотеатре Splendid Palace состоялась церемония награждения лучших спортсменов Латвии 2018 года - Latvijas Gada balva sportā 2018. О том, как она прошла и кто удостоился почетных наград, Русский TVNET уже сообщал, а в каких нарядах предстали этим вечером известные спортсмены страны и гости мероприятия?
На церемонию собрался весь латвийский бомонд - среди гостей были замечены Раймонд Вейонис, Айгар Калвитис, Майрис Бриедис, Раймонд Элбакян, Майя Силова, Юрис Гулбис, Киров Липман и, конечно, главные герои торжества - лучшие спортсмены страны.
Смотрите фото - такими их нечасто увидишь!