От элегантной классики до секси: лучшие спортсмены Латвии показали модный шик

Накануне, 21 декабря, в кинотеатре Splendid Palace состоялась церемония награждения лучших спортсменов Латвии 2018 года - Latvijas Gada balva sportā 2018. О том, как она прошла и кто удостоился почетных наград, Русский TVNET уже сообщал, а в каких нарядах предстали этим вечером известные спортсмены страны и гости мероприятия?