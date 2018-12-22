Дзинтарс: Переговоры о правительстве еще никогда не были такими тяжелыми

Переговоры о формировании правительства никогда еще не были такими тяжелыми и изменчивыми, считает лидер национального объединения "Все для Латвии" (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс.
Он сказал агентству ЛЕТА, что еще не исчерпаны возможности достичь договоренности по премьер-министру, выдвинутому партиями.
С точки зрения Дзинтарса, президент Латвии Раймонд Вейонис поступил правильно, дав партиям время продолжить переговоры.
В данный момент четыре партии - ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия (НКП) - договорились сформировать ядро коалиции.
Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.
Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис в пятницу еще не выдвинул следующего кандидата в премьер-министры, дав партиям время на переговоры.