Вокалист "Бумбокс" о России: "Инопланетяне просто высосали эту часть земного шара..."

В получасовом предновогоднем видео-интервью музыкант рассказал о новом альбоме и песнях, которые группа сейчас записывает как в Украине, так и во Франции, своем отношении к тысячам интерпретаций, вероятно, самой знаменитой песни "Вахтерам", а также, почему с начала 2014 года он не ездит в Россию, хотя и очень скучает по ней.

Среди прочего Андрей Хлывнюк философски заметил:

"Кто возненавидел, тот уже побежден. Драка, как впрочем и война, - это последний аргумент побежденного. Я имею ввиду атаку".

Вокалист "Бумбокс" признал, что с начала 2014 года он не был в России, прокомментировав это вполне поэтично:

"Случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас как черная дыра. Я очень скучаю. Мне очень жаль. Но я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы стрелять по мне из установки "Град"".

Также музыкант прокомментировал, почему не горячим фанатам группы кажется, что в последний раз они выпускали что-то лет 10 назад:

"Представьте себе, что большинство моих знакомых живет в совершенно другом информационном пространстве. Они совершенно точно также не знают, о чем знают в вашем пространстве.

Недавно мои друзья из Москвы называли фамилии, то ли Бузова, то ли Бутова. А я говорю "Слушай, а кто это?".

Они мне говорят, ты что совсем с ума сошел, это кто-то, медийный раскрученный персонаж, а я говорю "Я впервые слышу это название...".

Хлывнюк посоветовал всем выключать телевизор, новости, радио и вместо этого слушать себя, хорошую музыку и гулять с детьми.