Рижское "Динамо" в упорной борьбе проиграло в овертайме "Йокериту"

Игра началась с драки между Колтоном Гиллисом и Оливером Лауридсеном. Оба хоккеиста были удалены на 5 минут. В продолжении матча было ещё много стычек и толкотни.

Впервые шайба в воротах побывала на 7-й минуте, но судья не засчитал гол «Йокерита» из-за положения вне игры. Вскоре у «динамовцев» появилась возможность играть в большинстве, чем воспользовался швед Линус Виддель, который открыл счёт в матче.

За 4 минуты до конца первой 20-минутки отличная возможность удвоить преимущество была у Колтона Гиллиса, но канадец, после шикарной передачи Виделля, умудрился не попасть практически в пустые ворота.

В начале второго периода рижане заработали удаление, за что их наказал Брайан О'Нилл, который сравнял счёт в матче. Гол воодушевил гостей, которые ринулись забивать ещё, создали несколько по-настоящему опасных моментов у ворот Билялова и на какой-то момент абсолютно «выключили» латвийских хоккеистов из игры. Затем энтузиазм хозяев закончился и тогда наши «включились» - Лаурис Дарзиньш вывел «Динамо» вперед.

Несколько раз от пропущенного гола нас спас Тимур Билялов, который провёл очередной хороший матч в воротах.

К сожалению, отразив несколько опаснейших атак соперника, «Йокерит» всё же добился своего и сравнял счёт под занавес второго периода. Гол на счету Макса Вярна.

Третий период не принёс забитых голов, хотя у обеих команд была возможность это сделать. В одном из эпизодов Гинтс Мейя оказался 1 на 1 с вратарём «Йокерита», но угодил в штангу.

Команды так и не смогли определить победителя в основное время, а на 2-й минуте «овертайма» Виктор Лёв принёс победу хозяевам — 3:2.