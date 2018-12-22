Рижское "Динамо" в упорной борьбе проиграло в овертайме "Йокериту"

Рижское "Динамо" на выезде уступило в овертайме "Йокериту" из Хельсинки со счётом 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1).
Игра началась с драки между Колтоном Гиллисом и Оливером Лауридсеном. Оба хоккеиста были удалены на 5 минут. В продолжении матча было ещё много стычек и толкотни.
Впервые шайба в воротах побывала на 7-й минуте, но судья не засчитал гол «Йокерита» из-за положения вне игры. Вскоре у «динамовцев» появилась возможность играть в большинстве, чем воспользовался швед Линус Виддель, который открыл счёт в матче.
За 4 минуты до конца первой 20-минутки отличная возможность удвоить преимущество была у Колтона Гиллиса, но канадец, после шикарной передачи Виделля, умудрился не попасть практически в пустые ворота.
В начале второго периода рижане заработали удаление, за что их наказал Брайан О'Нилл, который сравнял счёт в матче. Гол воодушевил гостей, которые ринулись забивать ещё, создали несколько по-настоящему опасных моментов у ворот Билялова и на какой-то момент абсолютно «выключили» латвийских хоккеистов из игры. Затем энтузиазм хозяев закончился и тогда наши «включились» - Лаурис Дарзиньш вывел «Динамо» вперед.
Несколько раз от пропущенного гола нас спас Тимур Билялов, который провёл очередной хороший матч в воротах.
К сожалению, отразив несколько опаснейших атак соперника, «Йокерит» всё же добился своего и сравнял счёт под занавес второго периода. Гол на счету Макса Вярна.
Третий период не принёс забитых голов, хотя у обеих команд была возможность это сделать. В одном из эпизодов Гинтс Мейя оказался 1 на 1 с вратарём «Йокерита», но угодил в штангу.
Команды так и не смогли определить победителя в основное время, а на 2-й минуте «овертайма» Виктор Лёв принёс победу хозяевам — 3:2.
Рижское «Динамо» по-прежнему занимает 9-е место в конференции «Запад», имея в своём активе 37 очков. Следующие три игры подопечные Гирта Анкипанса проведут дома. Ближайшая из который состоится 26 декабря.