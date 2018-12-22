Вс, 23.12.2018
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Напоминание для всех, кто на праздники уедет за границу

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Аэропорт Гэтвик

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии обращает внимание на риски безопасности во время путешествий за границу на Рождество и Новый год.

С учетом меняющейся ситуации с безопасностью в мире Министерство призывает ознакомиться с информацией о выбранной стране.

Также с приближением праздников в местах массового скопления людей, в том числе рождественских ярмарках, может быть повышен уровень безопасности.

МИД рекомендует быть бдительными, а также соблюдать указания местных властей.

По данным Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров, самыми популярными странами для путешествий на праздники в этом году являются Египет, Шри-Ланка, Таиланд, Бали, ОАЭ, а также соседние страны - Литва, Эстония и Польша.

МИД рекомендует скачать бесплатное приложение "Путешествуй безопасно", в котором можно найти полезную информацию и советы для путешественников.

Попав за границей в чрезвычайную ситуацию, следует звонить на круглосуточный телефон консульского департамента +371 26337711 или писать на palidziba@mfa.gov.lv.

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