Напоминание для всех, кто на праздники уедет за границу

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии обращает внимание на риски безопасности во время путешествий за границу на Рождество и Новый год.
С учетом меняющейся ситуации с безопасностью в мире Министерство призывает ознакомиться с информацией о выбранной стране.
Также с приближением праздников в местах массового скопления людей, в том числе рождественских ярмарках, может быть повышен уровень безопасности.
МИД рекомендует быть бдительными, а также соблюдать указания местных властей.
По данным Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров, самыми популярными странами для путешествий на праздники в этом году являются Египет, Шри-Ланка, Таиланд, Бали, ОАЭ, а также соседние страны - Литва, Эстония и Польша.
МИД рекомендует скачать бесплатное приложение "Путешествуй безопасно", в котором можно найти полезную информацию и советы для путешественников.
Попав за границей в чрезвычайную ситуацию, следует звонить на круглосуточный телефон консульского департамента +371 26337711 или писать на palidziba@mfa.gov.lv.