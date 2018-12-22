Забавно! По Риге гуляет похититель Рождества Гринч
22 декабря 2018, 19:07
В социальной сети Youtube появилось видео, на котором видно, как Гринч прибыл в Ригу.
На видео показано, как Гринч просыпается на набережной 11 ноября на лавочке, а потом отправляется на трамвае в направлении центра. Попав на Центральный рынок, он ворует лук.
Спустя некоторое время Гринч забегает в парикмахерскую, чтобы позаботиться о своей зеленой прическе.
Украв елочку и съев пирожное в кафе, он отправляется на Рождественскую ярмарку.