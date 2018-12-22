Вс, 23.12.2018
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Забавно! По Риге гуляет похититель Рождества Гринч

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ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В социальной сети Youtube появилось видео, на котором видно, как Гринч прибыл в Ригу.

На видео показано, как Гринч просыпается на набережной 11 ноября на лавочке, а потом отправляется на трамвае в направлении центра. Попав на Центральный рынок, он ворует лук. 

Спустя некоторое время Гринч забегает в парикмахерскую, чтобы позаботиться о своей зеленой прическе.

Украв елочку и съев пирожное в кафе, он отправляется на Рождественскую ярмарку. 

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