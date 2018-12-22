В ответах Путина на большой пресс-конференции насчитали 23 ошибки

Подавляющее большинство искажений служили усилению аргументации президента РФ, помогали ему обосновать свои мысли, а в нескольких случаях Путин разошелся в оценках с собственными подчиненными.

В двух случаях авторы стенограммы пресс-конференции президента, опубликованной на сайте Кремля, исправили на порядок самые фантастические цифры, названные Путиным, но и в этом виде они не совпадают с действительностью, отмечается в публикации.

Так, Путин на пресс-конференции заявил, что, по данным Европарламента потери европейской экономики от санкций против России составили примерно 500 миллиардов евро.

Однако на сайте Кремля в этой цитате президента цифру урезали до 50 млрд евро, правда, тоже непонятно на чем основанную.

В другом случае Путин на пресс-конференции заявил: "У нас больше газа, чем в мире в целом, только на Ямале запасы составляют 67 триллионов кубических метров".

А в стенограмме на сайте Кремля написали 6,7 трлн кубометров.

Вместе с тем, по данным "Газпрома", разведанные и предварительно оцененные запасы газа на Ямале составляют 26,5 трлн куб. м.

При этом, согласно данным BP Statistical Review of World Energy, доказанные мировые запасы природного газа составляют 193,5 трлн кубометров, из которых на долю России приходится 35 трлн куб. м или 18%, указывает издание.

Еще в одном случае Путин заявил: "У нас объемы авиационных перевозок за границу выросли на 46 процентов, а внутренних авиаперевозок - на 20 с лишним процентов".

Если брать число перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями, то, по данным Росавиации, в целом за январь-октябрь 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года оно выросло на 10,4%, а на международных маршрутах - на 10,9%.

Внутренние авиаперевозки выросли за этот же период на 10%, а рост числа авиаперевозок за границу через Москву зарубежными компаниями в январе-октябре 2018-го составил 4,2%, сообщается в статье.

В числе ошибок и искажений примечательны высказывания Путина про Керченский пролив и "режим Азовского моря".

Путин заявил: "У нас есть договор от 2003-го, по-моему, года.... Он говорит о том, что прибрежная зона в пять километров, не как обычно в мире по Международному морскому праву в 12 морских миль, а именно пять километров от берега, - это территориальные воды государства, в данном случае России или Украины, а все остальное - общее море".

В тексте договора от 24 декабря 2003 года между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не содержится никаких статей про территориальные воды шириной в 5 км, в статье 1 лишь указано:

"Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами".

Однако соглашение о разграничении моря линией госграницы так и не было подписано, отмечает издание.

Также привлекли внимания слова Путина о частных военных компаниях (ЧВК).

"Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают, - сказал президент. - Все должны оставаться в рамках закона, все. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек".