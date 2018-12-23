Вс, 23.12.2018
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Трагедия на российской шахте: найдены тела девяти рабочих

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Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Спасатели обнаружили тела девяти рабочих, погибших в результате пожара на шахте компании «Уралкалий» в Пермском крае. Об этом агентству ТАССсообщили в правительстве региона.

Уточняется, что два тела были найдены на первом уровне, на втором и третьем уровнях — еще шесть трупов. Судьба девятого пропавшего неизвестна, для его поисков спасатели готовятся еще к одному спуску.

Позже в оперативном штабе сообщили, что спасатели нашли тело и девятого погибшего в шахте «Уралкалия».

Таким образом, к настоящему моменту обнаружены все погибшие. При этом уточняется, что на поверхность их еще не поднимали.

«Тело девятого погибшего обнаружено. Но на поверхность тела пока не подняты», — рассказали в штабе.

Ранее 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов вызволить заблокированных горняков живыми не осталось.

22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте компании «Уралкалий» под Соликамском. На поверхность эвакуировали восьмерых рабочих, еще с девятью связь прекратилась. Позднее в Следственном комитетевозбудили уголовное дело о гибели двух и более человек, заявив о «достаточных основаниях» полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

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