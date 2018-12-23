В Резекне студенты после лекций собрались посмотреть "шоу": один подросток жестоко избил другого

Как отмечают очевицы, все началось с курения в перерыве. Один студент начал издеваться над другим - посыпать табаком его голову и одежду.

Он начал "наезжать" на меня. Мне, конечно, не понравилось. Началась перепалка и он пригласил меня "поговорить за угол", - рассказывает подросток.

После учебы оба отправились во двор дома недалеко от техникума. За ними последовали и другие студенты.

Битва продолжалась более двух минут. Парень не смог отбить удары своего ровестника, который этот конфикт и затеял: в самом начале он получил несколько сильных ударов по голове.

А другие просто наблюдали за происходящим: один, более сильный и, кстати, профессионально занимающийся спортивной борьбой, дубасит более слабого. Даже тогда, когда тот обессилел, сник и не оказывал больше никакого сопротивления.

Мать пострадавшего подростка согласна, что ее сын также виноват - он согласился на дуэль. Однако считает, что все могло закончиться сразу, когда всем окружающим стало понятно - более слабый получил серьезные удары и ему плохо.

О том, что такие действия могут закончится плачевно, заявил и специалист Рижской Восточной Клинической больницы Карлис Бицанс, который указал, что подобные удары по голове через 2-3 часа могут привести даже к смерти или же довести человека к инвалидности.

У парня констатировано сотрясение мозга и перелом лицевых костей.

Между тем руководство учебного завдения отказало матери потерпевшего в ее желании созвать родительское собрание всего курса и показать всем видео с насилием. Здесь считают, что не всем его нужно видеть.