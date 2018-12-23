Для ознакомления с документами КГБ зарегистрировались около 22 тыс. пользователей

На сайте kgb.arhivi.lv, где в четверг во второй половине дня была выложена часть документов Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР, до 9.00 субботы зарегистрировались около 22 тыс. пользователей, сообщила агентству ЛETA представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа.
В четверг сайт посетили примерно 54 тыс. человек, в пятницу - 50 тыс., в субботу до 17 часов - 13 тыс.
Как сообщалось, в четверг около 15.30 на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов КГБ ЛССР - так называемых мешков ЧК.
Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.
Для доступа к документам КГБ необходимо зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.
В январе 2019 года будут опубликованы резолютивные части приговоров суда по делам о констатации факта сотрудничества с КГБ. Эти сведения носят информационный характер и не повлекут юридических последствий.
Планируется, что с 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их дигитализации. Госархив обещает, что в этих документах уже будут предусмотрены возможности поиска и обработки.