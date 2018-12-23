Для ознакомления с документами КГБ зарегистрировались около 22 тыс. пользователей

В четверг сайт посетили примерно 54 тыс. человек, в пятницу - 50 тыс., в субботу до 17 часов - 13 тыс.

Как сообщалось, в четверг около 15.30 на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов КГБ ЛССР - так называемых мешков ЧК.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Для доступа к документам КГБ необходимо зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

В январе 2019 года будут опубликованы резолютивные части приговоров суда по делам о констатации факта сотрудничества с КГБ. Эти сведения носят информационный характер и не повлекут юридических последствий.