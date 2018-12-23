Вс, 23.12.2018
Кто возненавидел, тот уже побежден. Драка, как впрочем и война, - это последний аргумент побежденного. Андрей Хлывнюк, вокалист "Бумбокс"

Президент Эстонии готова отправиться в Москву, но при одном условии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Президент Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова отправиться в Россию в случае, если в Москве будет ратифицирован двусторонний пограничный договор.

"Я уже говорила, что в одном случае поеду совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить", - заявила глава государства, подводя итоги уходящего года в интервью ERR.

Сравнивая политику США и России в отношении Эстонии, она высказала мнение, что у Эстонии нет никаких оснований не верить президенту Дональду Трампу, который заявлял неоднократно, что США никогда не оставляли Эстонию в беде и не оставят.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ