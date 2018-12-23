Вс, 23.12.2018
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За что чаще всего латвийцы попадали на скамью подсудимых в 2018 году

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Иллюстратвиное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

До середины декабря этого года больше всего людей в Латвии осуждены за кражи и вождение в пьяном состоянии, свидетельствуют данные Судебной администрации.

1817 человек осуждены по ст. 180 уголовного закона за кражу, мошенничество, присвоение в небольшом объеме. 285 из них были женщинами. 1316 из этих осужденных уже ранее были осуждены за другие правонарушения. Больше всего среди осужденных людей в возрасте от 30 до 49 лет - 972 человека.

В 931 случае люди, осужденные по этой статье, были приговорены к принудительным работам, в 461 случае - к кратковременному лишению свободы.

Второе самое "популярное" правонарушение - вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За него осуждены 1123 человека, в том числе 430 ранее судимых.

В 803 случаях люди были приговорены к принудительным работам, в 118 - к кратковременному лишению свободы.

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