За что чаще всего латвийцы попадали на скамью подсудимых в 2018 году

До середины декабря этого года больше всего людей в Латвии осуждены за кражи и вождение в пьяном состоянии, свидетельствуют данные Судебной администрации.
1817 человек осуждены по ст. 180 уголовного закона за кражу, мошенничество, присвоение в небольшом объеме. 285 из них были женщинами. 1316 из этих осужденных уже ранее были осуждены за другие правонарушения. Больше всего среди осужденных людей в возрасте от 30 до 49 лет - 972 человека.
В 931 случае люди, осужденные по этой статье, были приговорены к принудительным работам, в 461 случае - к кратковременному лишению свободы.
Второе самое "популярное" правонарушение - вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За него осуждены 1123 человека, в том числе 430 ранее судимых.
В 803 случаях люди были приговорены к принудительным работам, в 118 - к кратковременному лишению свободы.