15 фото милых зверушек, зимующих в Рижском зоопарке
23 декабря 2018, 17:00
Рижский зоосад в самое темное время года организует Зимние ночи в зоопарке.
Также и этой зимой, с 21 декабря до 27 января следующего года, у каждого будет возможность насладиться наблюдением за животными в рождественском настроении.
Галерея: Рижский зоопарк зимой
Касса зоопарка работает с 10:00 до 19:00, но посетители могут гулять по ночному освещенному зоосаду до 21:00.
По вечерам с 16:00 до 19:00 – входные билеты дешевле.
24 и 31 декабря касса зоопарка будет открыта с 10:00 до 14:00. В эти дни наслаждаться Зимними ночами возможности не будет.