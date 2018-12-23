15 фото милых зверушек, зимующих в Рижском зоопарке

Также и этой зимой, с 21 декабря до 27 января следующего года, у каждого будет возможность насладиться наблюдением за животными в рождественском настроении.

Галерея: Рижский зоопарк зимой

Касса зоопарка работает с 10:00 до 19:00, но посетители могут гулять по ночному освещенному зоосаду до 21:00.

По вечерам с 16:00 до 19:00 – входные билеты дешевле.