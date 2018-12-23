Вс, 23.12.2018
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15 фото милых зверушек, зимующих в Рижском зоопарке

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рижский зоосад в самое темное время года организует Зимние ночи в зоопарке. 

 Также и этой зимой, с 21 декабря до 27 января следующего года, у каждого будет возможность насладиться наблюдением за животными в рождественском настроении.

Галерея: Рижский зоопарк зимой

Касса зоопарка работает с 10:00 до 19:00, но посетители могут гулять по ночному освещенному зоосаду до 21:00.

По вечерам с 16:00 до 19:00 – входные билеты дешевле.

24 и 31 декабря касса зоопарка будет открыта с 10:00 до 14:00. В эти дни наслаждаться Зимними ночами возможности не будет.

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