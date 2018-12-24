Пн, 24.12.2018
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Ксения Собчак поделилась трогательным фото с сыном

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ФОТО: Instagram

Пока пресса судачит о скором расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана, жизнь в звездном семействе идет своим чередом. На днях теле-дива опубликовала в Instagram трогательное фото с двухгодовалым сыном Платоном. 

На снимке видно, как малыш обнимает свою маму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Самое прекрасное, что может быть - когда утро начинается вот так))))", - написала Ксения. 

В комментариях Собчак ответила на комплименты подписчиков, отметив, что благодаря сыну стала более женственной и мягкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

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