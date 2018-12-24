Ксения Собчак поделилась трогательным фото с сыном
24 декабря 2018, 0:00
Пока пресса судачит о скором расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана, жизнь в звездном семействе идет своим чередом. На днях теле-дива опубликовала в Instagram трогательное фото с двухгодовалым сыном Платоном.
На снимке видно, как малыш обнимает свою маму.
"Самое прекрасное, что может быть - когда утро начинается вот так))))", - написала Ксения.
В комментариях Собчак ответила на комплименты подписчиков, отметив, что благодаря сыну стала более женственной и мягкой.