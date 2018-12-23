СМИ: Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками «Бутырки»

По информации издания МК, проведение матча было одобрено Федеральной службой исполнения наказаний. Футболисты также согласились принять участие во встрече.

В материале отмечается, что в СИЗО созданы все условия для проведения встречи, а для Кокорина и Мамаева планируют сшить форму с их игровыми номерами. Многие заключенные уже выразили желание попасть в состав этой команды.

В СИЗО уже проводились подобные матчи, однако профессиональные футболисты впервые примут в нем участие.

18 декабря Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Футболисты находятся в СИЗО более двух месяцев. С 8 ноября им сократили время пребывания в спортзале. Администрация изолятора объявила игрокам, что им разрешено тренироваться лишь два раза в неделю вместо пяти.