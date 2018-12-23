МИД не располагает данными о пострадавших в Индонезии жителях Латвии

Галерея: Индонезия после стихийного бедствия

Также ни один латвийский подданный не обратился за помощью.

Латвийских подданных, находящихся в Индонезии, МИД призывает позвонить своим близким и сообщить, что они находятся в безопасности. Если нужна консульская помощь, нужно звонить на круглосуточный телефон МИД для чрезвычайных ситуаций или писать на "palidziba@mfa.gov.lv".