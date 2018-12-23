Эстонец ищет человека, который завершит за него кругосветное путешествие

«Настал момент, когда я вынужден сообщить, что на этот раз моя мечта, к сожалению, не осуществится», - написал Маргус Саар, который начал кругосветное путешествие на парусной яхте в конце июля.

За это время он прошел около 6000 морских миль, то есть почти 11120 километров. Он посетил 38 портов и причалов. Последним портом, в который он вошел на своей яхте, стал порт острова Мартиника, расположенного в Карибском море.

«Я работал не покладая рук, мой кругозор существенно расширился. Особенно мне хотелось выйти под парусом в Тихий океан, но в то же время хорошо, что и Атлантического довелось понюхать. Оборачиваясь назад, понимаю, что многие вещи теперь сделал бы по-другому, но, если не пробуешь, так и не узнаешь, что именно нужно было бы изменить…» - заметил яхтсмен.