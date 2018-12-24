Пн, 24.12.2018
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Диана Кубасова рассказала, как "грешит" на Рождество
Как и все!

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ФОТО: instagram/dianakubasova

Латвийская модель и королева красоты Диана Кубасова почти каждый день посещает спортзал и внимательно следит за своим питанием. Но на Рождество она, как и большинство из нас, немного "грешит" - может позволить себе насладиться пирожком или пирожным. На канале STV Pirmā! в разговорном шоу "Staro mums runājot" Диана рассказала о своих любимых рождественских блюдах. 

Напомним, что 27 августа Диана Кубасова заключила в Риге брачное соглашение, касающееся имущественных вопросов. Как сообщает издание Privātā Dzīve, она уже более года является супругой Мартиньша Тенбергса, бывшего охранника экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и "серого кардинала" Партии реформ.

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