Диана Кубасова рассказала, как "грешит" на Рождество

Диана Кубасова рассказала, как "грешит" на РождествоКак и все!
24 декабря 2018, 10:05
Латвийская модель и королева красоты Диана Кубасова почти каждый день посещает спортзал и внимательно следит за своим питанием. Но на Рождество она, как и большинство из нас, немного "грешит" - может позволить себе насладиться пирожком или пирожным. На канале STV Pirmā! в разговорном шоу "Staro mums runājot" Диана рассказала о своих любимых рождественских блюдах.
Напомним, что 27 августа Диана Кубасова заключила в Риге брачное соглашение, касающееся имущественных вопросов. Как сообщает издание Privātā Dzīve, она уже более года является супругой Мартиньша Тенбергса, бывшего охранника экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и "серого кардинала" Партии реформ.