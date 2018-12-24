Диана Кубасова рассказала, как "грешит" на Рождество

Латвийская модель и королева красоты Диана Кубасова почти каждый день посещает спортзал и внимательно следит за своим питанием. Но на Рождество она, как и большинство из нас, немного "грешит" - может позволить себе насладиться пирожком или пирожным. На канале STV Pirmā! в разговорном шоу "Staro mums runājot" Диана рассказала о своих любимых рождественских блюдах.